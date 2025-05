【ユニカ】 5月27日 配信予定

アークシステムワークスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)用対戦格闘ゲーム「GUILTY GEAR -STRIVE-(GGST)」において、新キャラクター「ユニカ」を5月27日より配信する。

「ユニカ」は、4月より放送開始された「ギルティギア」シリーズのTVアニメ「GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS」に登場している新キャラクター。「GGST」シーズン4のDLCキャラクターとして実装される。

#GGST 新キャラクター「ユニカ」をアニメの映像と共にチラ見せ!

アニメ #GGSTDR も引き続きお楽しみ下さい!

New character "Unika" have some sneek peek with animes!

Please enjoy rest of our anime #GGSTDR too!#ギルティギア pic.twitter.com/mXIBHQICXR