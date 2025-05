【スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Golden Week 2025 Part2~】 開催期間:5月7日~5月21日まで ※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

スクウェア・エニックスは、オンラインストア「PlayStation Store」と「ニンテンドーeショップ」にて「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Golden Week 2025 Part2~」を5月7日より開催した。開催期間は5月21日まで。なお、タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がある。

本セールでは対象となるダウンロードタイトルが特別価格で販売される。対象タイトルには「FINAL FANTASY XVI」、「BRAVELY DEFAULT II」、「春ゆきてレトロチカ」などがラインナップ。

□「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Golden Week 2025 Part2~」

「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Golden Week 2025 Part2~」対象タイトル(一部)

FINAL FANTASY XVI(PS5)

通常価格:7,700円

セール価格:5,005円(35%オフ)

□「FINAL FANTASY XVI」

BRAVELY DEFAULT II(Nintendo Switch)

通常価格:7,480円

セール価格:2,992円(60%オフ)

□「BRAVELY DEFAULT II」

春ゆきてレトロチカ(PS5/PS4/Nintendo Switch)

通常価格:7,480円

セール価格:1,944円(74%オフ)

□「PlayStation Store」の「春ゆきてレトロチカ」

□「ニンテンドーeショップ」の「春ゆきてレトロチカ」

HARVESTELLA(Nintendo Switch)

通常価格:7,680円

セール価格:3,840円(50%オフ)

□「HARVESTELLA」

STAR OCEAN THE SECOND STORY R(PS5/PS4/Nintendo Switch)

通常価格:6,578円

セール価格:3,946円(40%オフ)

□「PlayStation Store」の「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」

□「ニンテンドーeショップ」の「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」

(C) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

(C) SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX

Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton

(C) 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.