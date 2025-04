米連邦通信委員会(FCC)は24日(現地時間)、Sonyの未発表な 5G 対応 スマートフォン (スマホ)が2025年4月9日(水)付で認証を通過していることを公開しています。FCC ID(認証番号)は「PY7-50337X」で、IEEE802.11be準拠のWi-Fi 7やワイヤレス給電(WPT)などに対応しているため、ハイエンドモデルになると見られ、同社が展開する「 Xperia 」ブランドの次期フラッグシップスマホ「 Xperia 1 VII」(仮称)ではないかと予想されます。



FCCにて公開されている資料の一部 FCCにて公開されている資料の一部



OnLeaksことSteve Hemmerstoffer氏がXpertPickにて公開した OnLeaksことSteve Hemmerstoffer氏がXpertPickにて公開した Xperia 1 VIIとされるレンダリング画像

また公開されている資料では電池パックが「SNYSHD4」(Ningde Amperex Technology製)となっており、現行機種「 Xperia 1 VI」と同じであるため、資料ではバッテリー容量は4850mAh(3.89V)と記載されていますが、 Xperia 1 VIでも同様なので公表では5000mAhとなると思われます。一方、台湾の国家通訊伝播委員会(National Communications Commission;NCC)では未発表なVoLTE対応スマホが認証を通過しています。現時点では詳細は申請者の都合で「保密」とされていますが、一時的に一部の情報が掲載されていたとのことで、現在でもその機種の型番が「XQ-FS72」であることが確認でき、型番規則から今年度の Xperia であることが推測可能で、認証番号は「CCAI25 5G 0060T1」となっており、2Gおよび3G、4Gの携帯電話ネットワークや位置情報取得(GPS、GLONASS、Galileo、BDS)に対応し、SAR値が1.84W/Kgとなっているとされています。 ソニー では近年、 Xperia ブランドのスマホにおいておおむねフラッグシップモデル「 Xperia 1」シリーズやその小型モデル「 Xperia 5」シリーズ、ミッドレンジモデル「 Xperia 10」シリーズ、そして日本市場においてはエントリーモデル「 Xperia Ace」シリーズを展開しているほか、不定期でプレミアムモデル「 Xperia PRO」シリーズを投入しており、昨年は Xperia 1 VIと「 Xperia 10 VI」の2機種のみが発売されました。そうしたことから今年も少なくとも Xperia 1シリーズや Xperia 10シリーズの各後継機種として Xperia 1 VIIおよび「 Xperia 10 VII」(仮称)は投入されると見られており、中でもこれまでの発売時期を考えると、 Xperia 1 VIIや Xperia 10 VIIは発売や開発の時期は早いと考えられます。そうした中で今回、 Xperia 1 VIIと見られる機種がFCCを通過し、各種の噂などからNCCを通過したXQ-FS72も Xperia 1 VIIとなるようです。 Xperia 1 VIIは従来通りであれば、チップセット(SoC)にQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載し、噂ではExmor-Tカメラを含む約4800万画素CMOS広角カメラおよび約1200万画素CMOS超広角カメラ、約1200万画素CMOS望遠カメラのトリプルリアカメラを搭載し、ディスプレイは再び解像度が4Kに戻され、さらに本体色としてブラックとネイビーグリーンに加え、 Xperia の代表色であるパープルが復活すると言われています。また引き続いて他社が廃止しているmicroSDカードスロットや3.5mmイヤホンマイク端子も搭載されているようです。その他、XQ-FS**のモデル名は「PM-150*-BV」となり、現時点では「PM-1500-BV」および「PM-1501-BV」、「PM-1502-BV」、「PM-1503-BV」、「PM-1504-BV」、「PM-1505-BV」が存在するとのことなので、これまでの Xperia 1シリーズと比べるとモデル数が少なくなると見られます。なお、日本のオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)が投入されるとすると、それぞれ「 Xperia 1 VII(型番:XQ-FS44)」となるほか、NTTドコモから発売されるなら「 Xperia 1 VII SO-51F」となることなどが予想されます。

記事執筆:memn0ck

