イギリス のエクセター大学やローハンプトン大学などの共同研究チームが、野生のチン パン ジーが自然に発酵した果物を仲間内で共有し、摂食していたと報告しています。研究チームは、「非人間の大型類人猿がアルコールを含んだ発酵食品を共有する最初の証拠」と主張し、人間社会で行われる宴会は長い進化史の中で獲得された行動である可能性を示唆しました。Wild chimpanzees share fermented fruits: Current Biology

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)00281-7Are these chimps having a fruity booze-up in the wild? - Ars Technica研究チームは、 ギニアビサウ のカンタンヘス国立公園に生息する野生のチン パン ジーが、自然に発酵した アフリカ ンブレッドフルーツ(Treculia africana)を繰り返し摂取し、グループ内で共有している瞬間を初めて記録したと報告しています。研究チームは2022年4月から7月にかけて、 アフリカ ンブレッドフルーツのエタノール含有量を測定しており、サンプリングした28個のフルーツのうち24個にエタノールが含まれていることを確認しています。熟成の進んだフルーツの場合、平均アルコール濃度は0.3%ほどだったそうです。野生のチン パン ジーが人間に慣れていないため、研究チームは3カ所に カメラ を設置し、チン パン ジーが アフリカ ンブレッドフルーツを摂食するところを記録しました。その結果、70件の摂食 イベント のうち10件でフルーツの共有が行われており、共有されたフルーツの90%にエタノールが含まれていたことがわかりました。研究チームは、今回の観測記録が「大型類人猿がアルコールを含む発酵食品を共有する最初の 科学 的証拠である」と主張しています。10件の共有 イベント のうち9件は、「フルーツを取ったチン パン ジーが、フルーツからの直接摂食を認めるがフルーツそのものは譲らない」というケースで、残り1件は「フルーツを取ったチン パン ジーが自分の口の中に入れたフルーツの一部を取ることを認める」というケースでした。フルーツの所有者は共有が行われる時に不安をみせることがなく、何らかの圧力によってフルーツを共有した様子もなかったとのこと。また、10件のうち7件で、入手可能なフルーツが他にもあったにもかかわらずフルーツを共有していました。チン パン ジーがフルーツを共有する理由について、研究チームは「フルーツがチン パン ジーの間で比較的に高価値な果物とされている可能性がある」と論じています。発酵するほど熟れたフルーツは取りやすいため、フルーツを取るのに必要なエネルギー消費が少なくなります。また、発酵食品はビタミンを多く含むなど栄養的な利点もあり、このことが発酵したフルーツを高価値の食物にしているのではないかと研究チームは推測しています。自然界に発酵するフルーツが広範囲に存在することを考えると、発酵食品の摂食と共有は大型類人猿の個体群全体に及ぶ可能性が高いといえます。行動の共有自体は、野生のチン パン ジーの社会的絆において重要な役割を果たしていることがわかっていますが、アルコールを摂取すると ストレス レベルが低下し、エンドルフィン系が活性化し、 幸福 感とリラックス感が得られるため、社会性と共有行動をさらに促進する可能性があります。研究チームは、「社会的な摂食行動」と「アルコールの消費」は人間が行う宴会を構成する2つの主要な要素であると指摘しました。研究チームは「宴会の起源は共通の祖先から来ているのだろうか?」という疑問を提起し、人間社会でのアルコール消費が最近得た習慣ではなく、長い進化の 歴史 に根差している可能性を強調しています。また、研究チームは、類人猿によるアルコールの消費と共有の社会的文脈を完全に理解するためには「血縁者や非血縁者と共にアルコールを消費することが、社会的絆の強化や社会的資本の構築においてどのような役割を果たすのか、そしてエタノールの摂取が意図的かどうか」についての調査が必要だと論じ、類人猿の摂食行動や社会行動の変化をモニタリングするとともに食品中のエタノール濃度を測定する必要があると語りました。