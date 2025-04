【ミッフィー・ワンダースクエア】 6月21日 開業予定

ハウステンボスは、ミッフィーをテーマにした新エリア「Miffi Wonder Square(ミッフィー・ワンダースクエア)」を6月21日にオープンする。

6月21日は、オランダを代表する絵本の主人公「ミッフィー」の誕生日。ミッフィー誕生70周年を記念し、「ワクワクが、続々!」を新テーマに掲げて取り組むプロジェクトの一環として、世界唯一の新エリアが誕生する。

今回の発表では「ミッフィー・ワンダースクエア」に登場するアトラクション、ショップ、レストランなどの詳細も公開。さらに、同エリアには秋に新たなアトラクションが登場することなども明らかとなった。

アトラクション

アンクルパイロットのフライトアドベンチャー

ミッフィーがパイロットのおじさんと飛行機に乗り空を飛ぶアニメーション作品の世界を体感できるライブアトラクション。

ミッフィー&フレンズのヨットセーリング

アニメーション作品「Miffy's Adventures Big and Small “Miffy and the toy boat”」の中で繰り広げられる世界を表現した、ヨット型のライドアクション。

グリーティング施設

グリーティングギャラリー

ヨーロッパの街角にありアートギャラリーをイメージした館内で、ミッフィーとグリーティング&フォトモーメントを楽しめる常設グリーティング施設。

飲食施設

エブリデイ・セレブレーションキッチン

ミッフィーやなかまたちと一緒に、特別な今日をお祝いできる大型レストランでは、バルーンやガーランドで飾り付けられた店内と“セレブレーション”をイメージしたグルメうあスイーツで、忘れられない一日が楽しめる。

休日にピクニックを楽しむミッフィーをイメージしたテイクアウト専門のカフェ。オリジナルボックスに入ったサンドイッチは、長崎・佐世保名物のレモンステーキ風と卵の2種類が楽しめる。

物販施設

マイ・ミッフィーブティック

ミッフィーの世界観が詰まったファッションアイテムが揃うセレクトショップ。ちょっとお洒落な憧れのブティックのような内装の店内で、いつもより特別な“マイ・ミッフィーアイテム”を発見できる。

ハニー・ポップ・ギフト

ブルーナカラーを基調としたポップな雰囲気のミッフィーグッズショップ。ハウステンボスオリジナルのぬいぐるみやお菓子、ステーショナリーなど、バラエティに富んだアイテムのお買い物を楽しめる。

エクスプレスパス、宿泊特典

エクスプレスパス「ミッフィーエンジョイセット」

4月21日 先行発売開始(6月21日より利用可能)

アトラクションの優先利用が叶うエクスプレスパスに、「ミッフィー・ワンダースクエア」内のアトラクション、レストラン「エブリデイ・セレブレーションキッチン」がセットとなった「ミッフィーエンジョイセット」が登場。さらに、希望アトラクションの待ち時間を短縮できる単券チケットも利用できる。

アーリーパークイン

6月21日より開始

対象ホテル:ホテルヨーロッパ、ホテルアムステルダム、ホテルデンハーグ、フォレストヴィラ、ホテルロッテルダム

チェックイン日の翌日以降、開園前のパークゾーンへ入場できアーリーパークインが6月21日より利用可能に。一部アトラクションは宿泊者のために1時間早くオープンし、人気のアトラクションを一足早く楽しめる。

【アーリーオープン対象施設】

秋に登場予定のアトラクション

ミッフィーのドリームストーリーブック

アンクルパイロットの フライト アドベンチャー ミッフィー& フレンズ のヨットセーリング グリーディングギャラリー スカイカルーセル ミッション・ディープシー Xsense ライド

ミッフィーが夢に見た絵本の世界へ、まるでページをめくるように没入するウォークスルー型アトラクション。館内に広がる空間は、実際にミッフィーの絵本で描かれているシーンやイラストの世界を再現し、ミッフィーやなかまたちと一緒に気球に乗ったり、雪遊びをしたり、絵本の世界の動物たちと触れ合う世界が広がる。

Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

'Miffy and Friends' (C) copyright Mercis Media bv, all right reserved.

※一部監修中のため記載内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。