男女混成ダンス&ボーカルグループのlolが6月1日の単独ライブをもって解散すると14日、公式サイトで発表した。同サイトで「いつもlolを応援していただき、誠にありがとうございます。この度、2025年6月1日(日)の単独ライヴをもちましてlolは解散する運びとなりましたことをご報告させていただきます。突然のご報告になりましたことお詫び申し上げますと共に、これまで応援してくださったファンの皆様、並びに関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と伝えた。

「2014年の結成時より約11年間、本当に沢山の経験をさせていただき、ファンの皆様に成長を見守っていただけたことをうれしく存じます。そして、活動してきた時間、苦楽を共にしてきたメンバー、応援してくださった皆様、その全てが私たちにとっての宝物です。私たちの活動の軌跡が支えてくださったファンの皆様、そして未来の誰かの励みとなることを願っております」と記した。解散に伴い、オフィシャルファンクラブ「lolol -laugh out loud over lap」はサービスを終了となり、スケジュールは改めて報告される予定だ。最後は「解散後のメンバーに関しましては、それぞれの夢や目標に向かって進んでまいります。残り僅かな時間ではございますが、最後まで変わらぬご声援のほど何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。lolは「laugh out loud」、「笑顔」をコンセプトにした男女混成ダンス&ボーカルグループ。2014年オーデションを経て、出会いを果たしたこの5人がlolとして結成された。メンバーは佐藤友祐、小見山直人、hibiki、honoka、mocaで、全員がダンスとボーカルを担当している。音楽活動のほか、モデルや俳優などマルチに活躍。2015年の『第57回 輝く!日本レコード大賞 新人賞』を受賞した。