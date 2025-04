【スリーク×ストリートファイター6 スペシャルセット】 4月10日17時~ 予約受付開始 5月下旬~順次発送予定

AQUA・NOAが展開するヘアケアブランド「スリークbyサラサロン」は、カプコンの対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」とのコラボレーション企画として、「スリーク×ストリートファイター6 スペシャルセット」を楽天市場アクアノア公式ショップにて発売する。5,000円(税込)コースと、3,520円(税込)コースの2種類が用意されており、本日4月10日17時より予約受付が開始される。商品は5月下旬より順次発送予定。

スリークと「ストリートファイター6」は、一見異なる世界のようでいて、実はどちらも「自分らしく戦い(闘い)続ける」という強いメッセージを持っている。ファンが楽しめるよう、スリークならではの視点でこの特別なコラボが実現した。

本コラボでは、スリークの対象商品を購入した人に、限定デザインのステッカー(非売品)をランダムで1枚配布する。登場キャラクターは、ジュリ、A.K.I.、ジェイミー、マノン、マリーザ、ルークの6種類。5,000円(税込)以上のセットにはスペシャル仕様かつシークレットデザインが追加された特別バージョンが用意されている。ステッカーの裏面には各キャラクターの世界観に合わせたオリジナルのセリフが入っているのもポイント。

また、コラボ対象商品を1回の会計につき8,000円(税込)以上購入した人には、オリジナル限定ショッパーが贈られる。なお数量限定で、なくなり次第終了となる。

キャンペーン詳細

予約開始日:4月10日17時~ ※数量限定・なくなり次第終了

商品発送:5月下旬より順次発送予定

販売場所:楽天市場 アクアノア公式ショップ

【セット概要】

・5,000円(税込)コース

スリーク対象商品3点セットよりいずれか1つ+ステッカー1枚(7種中ランダム)※うち1種はシークレット

・3,520円(税込)コース

スリーク対象商品2~3点セットよりいずれか1つ+ステッカー1枚(4種中ランダム)

※3,520円コースでは全6キャラクターのうち4種類、5,000円コースでは6キャラクター+シークレットの7種類のデザインが用意されている。

コラボ対象商品のみ1会計8,000円(税込)以上購入でオリジナル限定ショッパーが贈られる(数量限定)。

※本キャンペーンでお届けする商品は、すべて通常販売しているスリーク製品です。ステッカー・ショッパーは本企画限定のデザインです。

※3,520円コースには通常仕様のステッカー、5,000円コースには光沢加工を施した“メタリックステッカー”が1枚付属します。どちらもデザインは共通ですが、仕上がりの違いを楽しめる2種類の仕様となっています。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)AQUA・NOA All Rights Reserved.