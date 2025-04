誤った情報を防ぐ仕組みで、 嘘をつかないAIの実力を紹介！加賀ソルネット「ウェビナー」

加賀ソルネットは4月23日(水)15時よりウェビナーを行います。

加賀ソルネット「ウェビナー」

加賀ソルネットは4月23日(水)15時よりウェビナーを行う。

アドビ岩松 健史が教育現場での生成AIの正しい使い方を紹介。

【ウェビナー内容】

2025年2月にアドビ社が開発・提供する「Adobe Acrobat」に搭載されているAIアシスタント機能の日本語版が提供開始されました。

このセミナーでは、この新しいAcrobatのAI機能についての説明やユーザーケースについて、多くのデモを交えて紹介します。

また、企業の機密情報をAIで扱う際のアドビの取り組みなどについて紹介。

※既存ユーザー、新規ユーザー、どなたでも参加できます。

※ウェビナータイトルには「先生がいま知りたい!」と記載がありますが、一般企業の皆様が参加いただいても御参考いただける内容となります。

【AIアシスタントとは?】

Acrobat Pro、Standard、Readerのアプリ版およびWeb版で利用できる追加機能です。

自然な会話形式でPDFの内容を要約したり、質問に答えたり、重要な情報を抽出したりすることができます。

2025年2月より待望の日本語対応がスタート。

より多くのユーザーが日常業務に活用しやすくなりました。

■AIアシスタント主な機能

・PDFの内容を要約

長文ドキュメントのポイントを短時間で把握

・質問に回答

ドキュメント内の情報に基づいて自然な対話形式で回答

・重要ポイントの抽出

箇条書きで論点や要点を提示

・引用元を明示

回答の根拠となる箇所をPDF内にハイライト

・表やリストの理解をサポート

視覚情報もテキストで解釈

・文章の作成

PDFの内容をもとに要約文や説明文の生成が可能

【講師】

アドビ株式会社 デジタルメディア事業統括本部 営業統括部

ドキュメントクラウド戦略部 ビジネスデベロップメントマネージャー

岩松 健史氏

日本マイクロソフトにて、エンタープライズ企業向け営業部門におけるMicrosoft 365のスペシャリストを経て、2019年アドビ入社。

Adobe Document Cloudのスペシャリストとして、製品単体やシステム連携等のパートナーへの訴求活動を担当。

【ウェビナー概要】

日程 : 2025年4月23日(水)15:00〜16:00

場所 : オンライン

参加料: 無料(事前登録制)

※お申込みいただいた後に視聴用URLが送られます。

■アジェンダ

・Acrobat 概要

・Acrobat AIアシスタント概要紹介

・Acrobat AIアシスタントのUse Case

・Demo

■こんな方におすすめ

・AcrobatのAI機能の活用方法を具体的なデモで知りたい方

・教育現場や一般企業で、安全にAIを活用したいと考えている方

・最新の日本語対応Acrobat AIアシスタントを業務に取り入れたいとお考えの方

