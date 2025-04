ルミネエスト新宿にて、館内のいたるところに「はなまるおばけ」の「まるまる」が登場するコラボキャンペーンを開催。

巨大キャンディポットのカプセルトイ体験や豪華な限定ノベルティが登場し、全国のサンリオショップでは「はなまるおばけ」の新グッズが発売されます☆

ルミネエスト新宿 サンリオ「はなまるおばけ」コラボキャンペーン

期間:2025年4月14日(月)〜4月27日(日)

場所:ルミネエスト新宿

サンリオが「はなまるおばけ」のコラボレーションキャンペーンを、ルミネエスト新宿にて開催。

新生活や新年度が始まり何かと忙しない春シーズンに合わせ、期間限定で実施されます!

「はなまるおばけ」の「まるまる」からの「あまいものでほっと一息つこうね。」というメッセージを込めた、様々なコンテンツを楽しめる企画です。

「まるまる」がおやつに持ち歩くキャンディをメインにした、描き下ろしデザインでルミネエスト新宿の館内全体を彩るほか、楽しいコンテンツが盛りだくさん。

飲食&お買い物で限定ノベルティがもらえるキャンペーンや「まるまる」とのキャラクターグリーティング、担当デザイナーのサイン会も行われます☆

さらに、 館内フォトスポットや周遊施策、「まるまる」による館内放送など、多彩なコンテンツを展開。

「まるまる」と、ほっと一息つけるような体験を届けてくれます。

また、2025年4月16日より「はなまるおばけ あまいものだいすきデザインシリーズ」を新たに発売。

全国のサンリオショップや百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップなどに、新しい「はなまるおばけ」グッズが並びます!

限定ノベルティがもらえるお買い物キャンペーン

ステッカー

引換場所:8F The PARK SHINJUKU フォトスポット前

引換時間:平日 15:00〜20:00/土日 12:00〜20:00

プレゼント内容(先着順・数量限定):

税込1,000円以上 ステッカー

税込3,000円以上 ステッカーとショッパー

税込5,000円以上 ステッカーとショッパーと「巨大キャンディポット」のカプセルトイに挑戦

※限定ノベルティがもらえるお買い物キャンペーンへの参加は、1人につき1日1回まで

※「巨大キャンディポット」のカプセルトイ体験は、税込10,000円以上のレシートでも1日1回まで

※消印済みのレシートは合算不可

※有効なレシートの対象期間は2025年4月14日(月)〜4月27日(日)

キャンペーン期間中、ルミネエスト新宿館内ショップでお買い物すると、先着で限定ノベルティがもらえるキャンペーンを開催。

税込1,000円(合算可)以上の購入レシート(クレジットカード支払明細や領収書不可)と引き換えで、限定ノベルティがプレゼントされます☆

ショッパー

税込1,000円以上でステッカー、税込3,000円以上でステッカーとショッパーをプレゼント。

巨大キャンディポットのカプセルトイに挑戦

税込5,000円以上でステッカーとショッパーのプレゼントに加え、限定グッズが当たる「巨大キャンディポット」のカプセルトイにも挑戦できます!

「巨大キャンディポット」のカプセルトイで当たる限定グッズ

ホログラムステッカー

税込5,000円以上のお買い物で挑戦できる、「巨大キャンディポット」のカプセルトイでは、さまざまな「はなまるおばけ」グッズを用意。

ホログラムステッカーや

ミニメモ帳

ミニメモ帳

アクリルキーホルダー

アクリルキーホルダー

ミニキャンディ3個セット

キャンディ3個セットが当たります。

オリジナルミニキャンディがもらえる飲食キャンペーン

オリジナルミニキャンディ

引換場所:7F・8F対象レストラン・カフェお会計時

引換時間:各対象ショップの営業時間に準ずる

※先着順・数量限定、なくなり次第終了

※各対象ショップや営業時間は、ルミネエスト新宿公式HPを確認ください

キャンペーン期間中、ルミネエスト新宿7F・8Fの対象レストラン・カフェでは、オリジナルミニキャンディがもらえるキャンペーンを開催。

税込2,000円(合算不可)以上のお会計で、「まるまる」とほっと一息つける、オリジナルミニキャンディがプレゼントされます!

館内周遊イベント

館内イメージ画像

引換場所:8F The PARK SHINJUKU フォトスポット前

引換時間:平日 15:00〜20:00/土日 12:00〜20:00

※先着順・数量限定、なくなり次第終了

ルミネエスト新宿で、おやつのキャンディを落としてしまった「まるまる」

館内や外観、壁などいたるところでキャンディを探している「まるまる」を見つけ、キャンディに書かれたワードを7つ集める館内周遊イベントを楽しめます。

すべてのワードを集めると「まるまる」からのメッセージが完成。

スペシャルキャンディ

メッセージを当てると、スペシャルキャンディがもらえます☆

キャラクターグリーティング&担当デザイナーサイン会

開催日:

キャラクターグリーティング 2025年4月19日(土)・4月20日(日)

担当デザイナーサイン会 2025年4月19日(土)

事前抽選申込期間:4月8日(火)〜4月10日(木) 20:00

当選者発表:4月15日(火)

実施場所:8F Estmma+(エストマプラス)

当選人数:各回25組

2025年4月19日・4月20日には「まるまる」とのキャラクターグリーティングを、2025年4月19日には担当デザイナーのサイン会を開催。

どちらも、サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio+」上でスマイル(ポイント)を使用し、事前抽選に当選した人だけが参加できるイベントです!

ミラーフォトスポットとイラストパネル展

ルミネエスト新宿2F連絡通路connEst(コネスト)に、「まるまる」と一緒に写真が撮れるミラーフォトスポットが登場。

キヤノンのミニフォトプリンター「SELPHY」とコラボした、フォトカードプリントコーナーも設置され、フォトデコレーションも併せて楽しめます。

さらに、同エリアでは「はなまるおばけ」公式Xのアートを展示するイラストパネル展「はなまるおばけの I love sweets!展」も開催。

「まるまる」とスイーツの組み合わせがかわいらしい、15種類のイラストが展示されます☆

ルミネエスト新宿がまるまるだらけにになる特別装飾

キャンペーン期間中はJR新宿駅東口の特大看板をはじめ

ルミネエスト新宿のドアやエレベーター上

窓など館内の様々な場所に「まるまる」のイラストが登場。

「まるまる」がおやつに持ち歩いているキャンディをメインに、ルミネエスト新宿でのお買い物がモチーフの、描き下ろしデザインの特別装飾が展開されます!

まるまるの声が聞ける館内放送

放送頻度:期間中、30分に1回放送予定(毎時05分・35分)

キャンペーン期間中、「まるまる」がルミネエスト新宿の館内放送の一部を担当。

ルミネエスト新宿に初めて遊びにきた「まるまる」の感想やお客様への自己紹介、おすすめのスポットなどをお知らせする予定です。

普段の館内放送とは一味違う、「まるまる」のボイスによるかわいらしいアナウンスが楽しめます☆

「はなまるおばけ あまいものだいすきデザインシリーズ」発売

発売日:2025年4月16日(水)

2025年4月16日より、あまいもの大好きな「まるまる」の新シリーズ「はなまるおばけ あまいものだいすきデザインシリーズ」が発売。

全国のサンリオショップや百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップなどに、新しい「まるまる」のグッズが登場します!

「はなまるおばけ あまいものだいすきデザインシリーズ」は「まるまる」がおやつに持ち歩いているキャンディと、キーカラーのイエローがポイントのデザインシリーズ。

ふんわりもこもこな手触りがポイントのぬいぐるみや、お菓子のパッケージみたいなデザインのカラビナ付きクリアポーチなど、全15種類が用意されます。

ほかにも、スイーツと「まるまる」の組み合わせが楽しいシークレットキーホルダーやドリンクを入れて写真映えする足つきコップなども注目。

また、ルミネエスト新宿3F「Sanrio now!!!(サンリオナウ!!!) ルミネエスト新宿店」では、商品発売を記念して、期間中に特別装飾が実施されます☆

ぬいぐるみ

価格:3,498円(税込)

大好きなキャンディを持ったポーズを見せる、「まるまる」のぬいぐるみ。

ふんわり・もこもこの手触りがポイントです!

カラビナ付きクリアポーチ

価格:1,496円(税込)

シークレットキーホルダーや小物などが入る、カラビナ付きのクリアポーチ。

お菓子のパッケージみたいなデザインがポイントです。

キャンディ形のカラビナとビーズチャームも、かわいらしさを引き立てています☆

シークレットキーホルダー

価格:880円(税込)

種類:全8種 ※中身を選ぶことはできません

いろいろなポーズの「まるまる」を楽しめる、立体マスコットキーホルダー。

どのデザインが出てくるかは、開けてからのお楽しみになっているシークレットタイプです!

足つきコップ

価格:1,100円(税込)

ドリンクを入れると写真映えする、足つきタイプのコップ。

涼しげなクリア素材で、お子さんにも安全な樹脂製のドリンクウェアです☆

はなまるおばけ

名前:まるまる

今日も頑張った“あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ。

おばけたちはみんなの近くに潜んでいて、人それぞれ違ったコがついているらしいのです。

あなたが知らない間にあらわれて、日々の頑張りや努力をそっと褒めてくれます。

はなまるおばけの正体は、もしかすると夜空で輝くお星様になった、あなたの大切な人や遠い昔の大切な思い出なのかもしれません…。

館内装飾や限定ノベルティのプレゼント、グリーティングイベントなど、「はなまるおばけ」の「まるまる」とルミネエスト新宿を楽しめる多彩なコンテンツを展開。

ルミネエスト新宿のサンリオ「はなまるおばけ」コラボキャンペーンは、2025年4月14日〜4月27日まで開催です!

©’25 SANRIO 著作(株)サンリオ

