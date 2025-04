炭窯サウナと天然温泉美肌の湯が融合！スッカマ 源氏の湯　SEASON3

『スッカマ 源氏の湯』が、オープン3周年を記念し、地元の方・スッカマ 源氏の湯会員に感謝の気持ちを込めイベント『スッカマ 源氏の湯 SEASON3』を、2025年4月1日(火)から5月31日(土)までの2ヶ月間、開催中です。

スッカマ 源氏の湯 SEASON3

日本初となる韓国伝統のスッカマサウナ(炭窯サウナ)と天然温泉美肌の湯を融合させた街の湯治場『スッカマ 源氏の湯』が、2025年4月15日で開業3周年を迎えます。

オープン3周年を記念し、地元の方・スッカマ 源氏の湯会員に感謝の気持ちを込めイベント『スッカマ 源氏の湯 SEASON3』を、2025年4月1日(火)から5月31日(土)までの2ヶ月間、開催!

どなたでも参加可能なイベント、スッカマ 源氏の湯会員様限定イベントの2種類あります。

【スッカマ 源氏の湯会員について】

スッカマ 源氏の湯会員はご入会金220円(税込)で入会出来ます。

会員になると以下特典があります。

(1) 入会手続き後、その場で3周年記念プレミアムDMをお渡しします。

お得な特典を即日利用できます。

(2) 館内での利用料金の1%がポイント還元

(500ポイント以上からご精算時に利用可能)

(3) 年3回〜4回 お得な限定イベント、限定クーポン付きのDMをプレゼント

プレ感謝ウィーク

【店舗概要】

韓国伝統の古式サウナ『スッカマ(炭窯汗蒸幕)』と4種類の汗房(岩盤浴)、休憩コーナーを併設したチムジルバンスペース、天然温泉(美肌の湯)、高濃度炭酸泉、庭園サウナ、飲食等を備えた複合型温浴施設です。

<スッカマ(炭窯汗蒸幕)とは>

クヌギ(炭材)をプルガマ(火の窯)の中で燃やして、炭を作る過程で遠赤外線が放出され、プルガマ(火の窯)にたっぷり熱が蓄積されていきます。

韓国では古くからその窯の中に入って、余熱で熱気浴することが伝統的な民間療法として用いられてきました。

その韓国伝統の本格的なスッカマを日本で初めて再現されています。

スッカマ 源氏の湯

所在地 : 京都府相楽郡精華町光台1丁目5番地1号

開業日 : 2022年4月15日

TEL : 0774-93-4126

定休日 : 年中無休

営業時間: 10:00〜24:00 (最終受付 23:00)

[朝風呂] 平日 8:00〜10:00、土日祝 6:00〜10:00

[スッカマ] 10:00〜23:00 (最終受付 22:00)

スッカマ内部

【イベント詳細】

[スッカマ 源氏の湯3周年記念 どなたでも参加可能なイベント]

■3周年プレ感謝ウィーク

期間:2025年4月1日(火)〜11日(金)

通常平日1,000円(税込)、土日祝1,100円(税込)の大人入浴料がどなたでも800円(税込)に!

期間中は何度でも利用できます。

■日本初のサウナが3種類集合

『スッカマ(炭窯サウナ)』×『WATら』×『テントサウナ』×『アウフグース』

スッカマサウナ祭り

期間 :2025年4月19日(土)・20日(日) 12:00〜19:00

参加料:3,980円(税込)

※入浴、スッカマ(岩盤浴)、サウナイベントエリア利用、タオルセット、スッカマ着が含まれます。

イベント時間内(12:00〜19:00)は何度でも利用可

スッカマサウナ祭り

青空の下、日本でここだけの『ととのい』体験を!

(1) 日本ではここだけでしか体験できない、日本初の韓国の古式サウナ『スッカマ』

(2) 元10tトラックの車両はアウフグースに特化し、室内全体に響き渡る音楽やスポット・レーザー照明・LED照明などを搭載!座席は3段あり24名という大人数が一度にサウナ・アウフグース体験できる、日本に1台の『WATら』

(3) 日本最大級40人収容のテントサウナ

(4) 関西有名アウフギーサーによるアウフグース

〈先行予約販売 好評受付中!〉

第1弾 3月15日(土)〜3月21日(金) 3,580円(税込)

第2弾 3月26日(水)〜3月31日(月) 3,680円(税込)

第3弾 4月7日(月)〜4月14日(月) 3,780円(税込)

※スッカマ 源氏の湯会員様はいつでも特別価格3,380円(税込)で予約可!

スッカマ炎

■会員様向けお得な3周年記念プレミアムDM

ご入会手続き後、その場で3周年記念プレミアムDMをお渡しします。

※スッカマ 源氏の湯会員様はご入会金220円(税込)でどなたでも即日ご入会いただけます。

■無料送迎バスが運行

2025年4月1日より、以下2ルートにて無料の送迎バスが運行を開始します。

ルート1:スッカマ 源氏の湯 ⇔ 近鉄 新祝園駅、JR 祝園駅 ルート

ルート2:スッカマ 源氏の湯 ⇔ 近鉄 学研奈良登美ヶ丘駅 ルート

