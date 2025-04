イベント用鯉のぼりのレンタルおよび販売サービスを開始！徳永こいのぼり

岡山県の鯉のぼり製造メーカー「徳永こいのぼり」は、イベント用の鯉のぼりのレンタルおよび販売サービスを開始しました。

徳永こいのぼり

鯉のぼりでイベントをもっと華やかに。

大きな鯉のぼりは春イベントにぴったりです。

集客力をアップさせ、参加者の心に残る素敵なイベントを盛り上げるためのサービスです。

イベントで集客力アップと子どもの笑顔を

【イベントに最適な多彩な鯉のぼり】

大規模イベント向けの特大サイズから、川渡しや地域のお祭りなどでたくさん飾る鯉のぼり、マルシェや保育園、小学校で飾りやすい中型タイプの鯉のぼりなど、イベントの用途に合わせた幅広いラインナップを用意。

さらに、企業ロゴや地域の特色を取り入れたオリジナルデザインの鯉のぼりの製作も可能です。

世界に一つだけの鯉のぼりで、イベントをより特別なものにしませんか?

サービス内容

同社の鯉のぼりレンタル・販売サービスで、イベントに彩りと伝統の趣を添えてみませんか。

集客力の向上はもちろん、来場の皆さまにとって、子どもの日の特別な思い出となることでしょう。

詳

〇鯉のぼりレンタル:3日間 22,000円(税込)〜

国旗掲揚ポールなどにも取り付け可能。

マルシェや商業施設のイベントで、保育園や小学校の行事などにご活用ください。

大型〜簡易的な鯉のぼりまで取り揃えています。

〇工作 白地鯉のぼり:1匹 50cm 1,500円(税込)〜

※たくさんの注文の際は、予算に合わせたお見積りをします。

