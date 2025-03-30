¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ËÆ£ÍÎµ±¤¬±¦ÂÉé½ý¤Ç¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡ÄºòÇ¯²Æ¤Ë±¦ÂÃæÂ¹ü¹üÀÞ¡¢»Ø´ø´±¡Ö¸¡ºº¤òÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
[3.29 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè27Àá ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 3-2 ¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê]
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬ºÆ¤ÓÉé½ý¤·¤¿¡£29Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè27Àá¤Ç¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÈÂÐÀï¡£°ËÆ£¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î°ËÆ£¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢±¦Â¤òÍÞ¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é²¼¤¬¤ë°ËÆ£¤ÏÃ´²Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÊâ¤¤¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤ò10¿Í¤ÇÀï¤¤¡¢3-2¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏºòÇ¯²Æ¤Ë¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç±¦ÂÃæÂ¹ü¤òÉé½ý¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï2024Ç¯Æâ¤ÎÉüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËºÆ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Éüµ¢¤Ïº£Ç¯2·î¤Î²¤½£CL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤¬°ËÆ£¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£¡Ö°ËÆ£¤ÏÂ¤Ë²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤¹¤Ç¤ËÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¸¡ºº¤òÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬ºÆ¤ÓÉé½ý¤·¤¿¡£29Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè27Àá¤Ç¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÈÂÐÀï¡£°ËÆ£¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î°ËÆ£¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢±¦Â¤òÍÞ¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é²¼¤¬¤ë°ËÆ£¤ÏÃ´²Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÊâ¤¤¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤ò10¿Í¤ÇÀï¤¤¡¢3-2¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤¬°ËÆ£¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£¡Ö°ËÆ£¤ÏÂ¤Ë²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤¹¤Ç¤ËÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¸¡ºº¤òÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£