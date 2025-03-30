¡ÈÀçÂæºß½»¡É¾®¾¾ºÌ²Æ¡¢½Ð»º¸å½é¤á¤ÆÂ©»Ò¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÅìµþ½ÐÄ¥¡Ö»ä¤¬µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ë¡×
½÷Í¥¤Î¾®¾¾ºÌ²Æ¡Ê38ºÐ¡Ë¤¬3·î27Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£½Ð»º¸å¡¢»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë½é¤á¤ÆÂ©»Ò¤ÈÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤·¤¿Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
1·î28Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¾®¾¾¡£21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö1¥ö·î¸¡¿Ç¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤ª½Ð¤«¤±¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ Êì»Ò¶¦¤ËÌäÂê¤Ê¤¯¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¿ØÄË¤«¤é60»þ´Ö¡¢Ê¬ÊÚ»þ´Ö42»þ´Ö¡¢2000ml¤ò¤³¤¨¤ë½Ð·ì...¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¤¹¤®¤ë½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î1¥ö·î¤ÏÅÀÅ©¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄË¤ß¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°é»ù¤È²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê½Ð»º»þ¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈÁÔÀä¤À¤Ã¤¿½Ð»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â¤è¤¦¤ä¤¯¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²óÉü¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ì¤Ä°ì¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¾õ¶·¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
27Æü¡¢¡ÖÅìµþ½ÐÄ¥¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀèÆü¡¢¤ª»Å»ö¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ø¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂ©»Ò¤È½é¤á¤ÆÎ¥¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ä¤·¤µ¤ÈÉÔ°Â¤È¤Ç»ä¤¬µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¡ÖËè·î¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·´´Àþ¤â¡¢ÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥É¥¥É¥Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È½Ð»º¸å¡¢½é¤á¤Æ²á¤´¤¹¡È¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÂ©»Ò¤Ï¤¤¤¤»Ò¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö»ä¤â¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë¿§¡¹´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ïºùºé¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¾¾¤Ï¡¢´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô½Ð¿È¡£2003Ç¯¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç°¦ÌîÈþÆà»Ò/¥»¡¼¥é¡¼¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£·ëº§¤òµ¡¤ËµòÅÀ¤òÀçÂæ¤Ë°Ü¤·¡¢1·î28Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
1·î28Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¾®¾¾¡£21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö1¥ö·î¸¡¿Ç¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤ª½Ð¤«¤±¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ Êì»Ò¶¦¤ËÌäÂê¤Ê¤¯¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¿ØÄË¤«¤é60»þ´Ö¡¢Ê¬ÊÚ»þ´Ö42»þ´Ö¡¢2000ml¤ò¤³¤¨¤ë½Ð·ì...¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¤¹¤®¤ë½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î1¥ö·î¤ÏÅÀÅ©¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄË¤ß¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°é»ù¤È²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê½Ð»º»þ¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈÁÔÀä¤À¤Ã¤¿½Ð»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â¤è¤¦¤ä¤¯¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²óÉü¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ì¤Ä°ì¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¾õ¶·¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÂ©»Ò¤Ï¤¤¤¤»Ò¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö»ä¤â¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë¿§¡¹´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ïºùºé¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¾¾¤Ï¡¢´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô½Ð¿È¡£2003Ç¯¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç°¦ÌîÈþÆà»Ò/¥»¡¼¥é¡¼¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£·ëº§¤òµ¡¤ËµòÅÀ¤òÀçÂæ¤Ë°Ü¤·¡¢1·î28Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£