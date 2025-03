スターバックスが、「スヌーピー」をはじめとする個性豊かな仲間とともに様々なメッセージを届け、世界中で愛され続けるニュースペーパーコミック『PEANUTS』とのコラボレーションを実施。

日本では第3弾となる今回のコラボレーションは、スターバックスと『PEANUTS』のグローバルパートナーシップが実現し、スターバックスを展開する国のうち85%が参加する、スターバックス史上最大規模の同時キャンペーンです。

日本でも、オリジナルビバレッジやフード、グッズが全国のスターバックス店舗とスターバックス公式オンラインストアにて販売され、一部日本限定のグッズも展開されます☆

スターバックス「スヌーピー」コラボレーション「オリジナルビバレッジ/フード/グッズ」

販売期間:2025年3月25日(火)〜 ※なくなり次第終了

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部除く)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

人と人とのつながり、コミュニティへの思い、お互いに心から認め合い、誰もが自分の居場所と感じられることを大切にするスターバックスと『PEANUTS』のコラボレーション。

「スヌーピー」や個性豊かな『ピーナッツ』の仲間たちとのつながり、日常における気づきをぬくもりあふれるキャラクターを通じて様々なメッセージを届け、世界中で愛されているPEANUTS がお互いに共感し、リスペクトする強い想いからスタートしました。

日本では、第3弾となる今回のテーマは、“Kindness“(相手を想う気持ち)。

『PEANUTS』作品の中には「スヌーピー」が飼い主の「チャーリー・ブラウン」が落ち込んでいるときにはそばに寄り添い、静かに慰めているシーンや、言葉は話せなくともハグをしたり、そばに座ったり、踊って笑顔にしたりと、相手を励ます姿が描かれています。

『PEANUTS』に描かれている思いやりは、日常の中にそっと寄り添うような温かいもの。スターバックスも一杯のコーヒーを通して、ゲストやパートナー(従業員)同士がそっと寄り添う、“思いやり”を大切に、日々の小さな“Kindness“(相手を想う気持ち)を持つことで、笑顔や喜びが広がることを信じています。

そんな「スターバックス」と『PEANUTS』が大切にしている思いが重なりあい、実現した第3弾のコラボレーションでは、豊かな空想力で様々な人物になりきる「スヌーピー」、『JOE KIND SNOOPY』が登場。

『JOE KIND SNOOPY』は、日常のちょっとした親切心を通して人々がつながることを後押しします。

ビバレッジからグッズまで様々なメニューに現れ、仲間たちに愛・友情・喜び・そして感謝を伝えていきます☆

ジョー カインド スヌーピー キャラメル チョコレート オーツミルク フラペチーノ

価格:持帰り 707円(税込)/店内利用 720(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

“Kindness“(相手を想う気持ち)をテーマに、キャラメルとチョコレートの優しい甘さに包まれた「ジョー カインド スヌーピー キャラメル チョコレート オーツミルク フラペチーノ」

オーツミルクとチョコレートチップをベースに、キャラメルとチョコレートを合わせたソースで全体を包み込んであります。

トッピングにはホイップクリームとキャラメルチョコレートソース、グリーンハート型のシュガー、『JOE KIND SNOOPY』のトッパー(チョコレート)をのせた、見た目も抜群にかわいいフラペチーノです。

※オーツミルクは牛乳や乳飲料ではありませんが、乳成分を含みます

ジョー カインド スヌーピー アメリカンワッフル/ジョー カインド スヌーピー シュガードーナツ

メニュー名・価格:左から

・ジョー カインド スヌーピー アメリカンワッフル 490円(税込) ※店内利用のみ

・ジョー カインド スヌーピー シュガードーナツ 480円(税込) ※店内利用のみ

いつものアメリカンワッフルとシュガードーナツにホイップクリームをのせた、ご褒美感ある「ジョー カインド スヌーピー アメリカンワッフル」と「ジョー カインド スヌーピー シュガードーナツ」を発売。

ゲストに日常から愛されているアメリカンワッフルとシュガードーナツにホイップクリームとキャラメルチョコレートソース、グリーンハート型のシュガー、『JOE KIND SNOOPY』のトッパー(チョコレート)がトッピングされています。

その美味しさはもちろん、見た目のかわいさでおもわず笑顔になってしまうメニューです。

日本限定グッズも含めた個性豊かなライフスタイルグッズが計24種登場

グッズ名・価格:左上から時計回り)

・PEANUTS ステンレスToGo タンブラー ホワイト 473ml 5,500円(税込)

・PEANUTS ステンレスボトル グリーン 473ml 5,900円(税込)

・PEANUTS ステンレスボトル パープル 473ml 5,900円(税込)

・PEANUTS ステンレスコールドカップタンブラー ピンク 473ml 5,900円(税込)

・PEANUTS コールドカップ タンブラー ブルー 710ml 3,500円(税込)

・PEANUTS スタッキングマグ イエロー 414ml 3,000円(税込)

・PEANUTS フェイスマグ 355ml 4,500円(税込)

・PEANUTS Tシャツ ホワイト/ブラック/グリーン/ブルー S/M、L/XL 各4,400円(税込)※Tシャツは2サイズ展開

・PEANUTS ベースボールキャップ ホワイト/ブラック/グリーン/ブルー 各3,900円(税込)

・PEANUTS トートバッグ 4,500円(税込)

・PEANUTS キーチェーン 2,600円(税込)

・スターバックス カード ギフト PEANUTS オンラインストア TO YOU(入金済み) 2,550円(税込) ※スターバックス カードは2,000円入金済みです。※メッセージカード付き

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部除く)、スターバックス公式オンラインストア

『JOE KIND SNOOPY』をモチーフにしたタンブラーやライフスタイルグッズ全24種がラインナップ。

その中でもビバレッジカード、ミニカップギフト、トートバッグ、Tシャツ、キャップは日本限定グッズとして登場します。

自分へのご褒美はもちろん、“Kindness“(相手を想う気持ち)を形にして、誰かにプレゼントするのにもおすすめのグッズです。

※在庫・販売状況について、電話での問合わせには対応できません

※オンラインストア販売は販売初日のみ、一会計あたり各商品1点まで購入できます

※オンラインストア販売時間は午前6時頃を予定(販売時間は前後する可能性があります)

※オンライン購入サイトへのアクセスが集中した際に、オンライン上の「待合室」に誘導し、順番にオンライン購入サイトへ案内するサービスが導入されています。順番になると、自動的に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。ただし、午前6時前にサイトで待機された場合は、先着順での案内ではありません

※商品完売後、再度購入可能となる可能性があります。その際の通知等は行われません。最新の在庫状況はスターバックスオンラインストアの商品ページを確認ください

スターバックス カード PEANUTS JOE KIND SNOOPY 25/スターバックス カード PEANUTS LOVE 25/PEANUTS リユーザブルカップ ホワイト 473ml

グッズ名・価格:

スターバックス カード PEANUTS JOE KIND SNOOPY 25/スターバックス カード PEANUTS LOVE 25※裏面表示の記載に関わらず、2,000円以上の入金で発行可能です。(追加入金は、通常通り1,000以上で入金可能)PEANUTS リユーザブルカップ ホワイト 473ml 800円(税込)

2種類のスターバックス カードとリユーザブルカップも販売。

『JOE KIND SNOOPY』のアートを使った、ギフトとしても喜ばれるグッズです。

デジタルギフトサービス

販売期間:2025年3月25日(火)〜4月30日(水)

グッズ名・価格:

上段:デジタル スターバックス カード ギフト(3種)発行入金額 1,000円(税込)〜30,000円(税込)

下段:Starbucks eGift(3種)

LINEやチャットでスターバックスのドリンクチケットを贈ることができるデジタルギフトサービス。

気軽に使える500円チケットや、本格的な贈り物として10,000円セットなど、さまざまなシーンのプレゼントとして人気です。

PEANUTS ミニカップギフト/PEANUTS ビバレッジカード カップシェイプ・ハートウィンドウ/PEANUTS ピンバッジ ブルー・ピンク・グリーン

グッズ名・価格:左上から時計回り)

・PEANUTS ミニカップギフト 1,300円(税込)

・PEANUTS ビバレッジカード カップシェイプ/ハートウィンドウ 各900円(税込)

・PEANUTS ピンバッジ ブルー/ピンク/グリーン 各1,200円(税込)

『JOE KIND SNOOPY』のアートが楽しめる「スヌーピー」グッズ。

ミニカップギフトやビバレッジカード、ピンバッジがラインナップされます。

「ジョー カインド スヌーピー キャラメル チョコレート オーツミルク フラペチーノ」先行販売

先行販売日:2025年3月24日(月)

対象メニュー:ジョー カインド スヌーピー キャラメル チョコレート オーツミルク フラペチーノ

利用方法:「Mobile Order & Pay」で注文されるか、スターバックス コーヒー ジャパン公式アプリ内二次元コードを店頭レジで提示ください。

モバイルオーダーなどスターバックス リワード会員を対象に先行販売

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」会員の方を対象にした先行販売を実施。

「ジョー カインド スヌーピー キャラメル チョコレート オーツミルク フラペチーノ」が発売日に先駆けて一足早く楽しむことができます。

スターバックス リワード会員「スマートフォン壁紙ギフト」

購入対象期間:2025年3月24日(月)〜4月8日(火)

スターバックス リワード会員へ向けた特典として、『PEANUTS』対象商品の購入で、もれなくスターバックスからオリジナルデザインのスマートフォン壁紙をプレゼント。

画像をダウンロードして待ち受け画面として利用できます。

さらにGold会員の方には、抽選でオリジナルデザインのステッカーもプレゼントされます。

“Kindness“(相手を想う気持ち)をテーマに今回初となるオリジナルキャラクター『JOE KIND SNOOPY』が登場するビバレッジやグッズをラインナップ。

スターバックスにて2025年3月25日より販売される「スヌーピー」コラボレーションオリジナルビバレッジ、フード、グッズの紹介でした☆

