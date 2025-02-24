¡ÖÅÅ·âÅª¡×¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥´¡¼¥ë¤À¡×Á¯Îõ¥´¥é¥Ã¥½¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶Ã°Û¤Î£¹ÅÀÉ¾²Á¤ÇÀä»¿¡ª¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î´í¸±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£²·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè25Àá¤Ç¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥ì¥¬¥Í¥¹¤ÈÂÐÀï¡££³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£
¡¡£°¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿48Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇDF¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æº¸Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÆÍ¤»É¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ì¥¥ì¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡ªµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÁ¯Îõ¥´¥é¥Ã¥½¡ª
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥´¥é¥Ã¥½¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Àµ×ÊÝ¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀä»¿¡£¡ØEl Desmarque¡Ù¤Î¥®¥×¥¹¥³¥¢ÈÇ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤Î¡Ö£¹ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¡¢¤³¤¦¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÅ·âÅª¤À¡£Èà¤Ï¤Þ¤¿¤â¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î´í¸±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¸å¡¢Èà¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤éÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¥½¥·¥¨¥À¤ÎÃ»·õ¤À¡×
¡¡MVP¤ËÁê±þ¤·¤¤³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£
¡¡£°¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿48Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇDF¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æº¸Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÆÍ¤»É¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ì¥¥ì¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡ªµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÁ¯Îõ¥´¥é¥Ã¥½¡ª
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥´¥é¥Ã¥½¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Àµ×ÊÝ¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀä»¿¡£¡ØEl Desmarque¡Ù¤Î¥®¥×¥¹¥³¥¢ÈÇ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇ¹â¥¿¥¤¤Î¡Ö£¹ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¡¢¤³¤¦¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÅ·âÅª¤À¡£Èà¤Ï¤Þ¤¿¤â¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î´í¸±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¸å¡¢Èà¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤éÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¥½¥·¥¨¥À¤ÎÃ»·õ¤À¡×
¡¡MVP¤ËÁê±þ¤·¤¤³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡