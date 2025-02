元日本代表FWのハーフナー・マイク氏が20日、自身のInstagramで家族写真をアップした。

J1横浜F・マリノスでプロデビューを果たし、その後J1アビスパ福岡、J2サガン鳥栖、J2ヴァンフォーレ甲府へと活躍の場を移し、2011年にはオランダのフィテッセに移籍。同年には日本A代表に初選出され、通算17試合に出場し4得点を決めていた。

マイク氏は「2月17日愛してる2人の誕生日 bday for both of my loves」と投稿し、妻と愛息の誕生日をお祝いした。

2019年11月に「いい夫婦の日 結婚しました」と再婚を発表。2022年3月には「先日、元気な男の子が産まれました 母子共に健康です」と、今年3歳になった愛息との幸せな日々を投稿している。