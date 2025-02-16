µ´ÌÚ¿·ÂÎÀ©¤Î¼¯Åç¤Ï³«ËëÇòÀ±¤ò¾þ¤ì¤º¡ÖÁª¼ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É……¡×
2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°Âè1Àá¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿µ´ÌÚÃ£¤¬¿·¤¿¤Ë»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡£¿·²ÃÆþ¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ä´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤é¤¬³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤Ï¾ÅÆîÍ¥°Ì¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢ÎëÌÚÍ¥Ëá¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¼¯Åç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È64Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î¼êÁ°¤Ç¾ÅÆî¤ÎÊ¡ÅÄ¤¬¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç°ìµ¤¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¿¯Æþ¡£º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
µ´ÌÚ¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¿Ø¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¯Åç¡£µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡ØDAZN¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡ÖÆþ¤ê¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·²¼¤¬¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁª¼ê¤ò¶¯µ¤¤Ç¤ä¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
³«ËëÀï¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¼ê±þ¤¨¤È²ÝÂê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ëµ¤»ý¤Á¤È¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤òÀ°¤¨¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì²ó¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡£¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¯Åç¤Ï¼¡Àá¡¢22Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£