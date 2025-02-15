来週の【重要イベント】機械受注、米住宅着工件数、米CB景気先行指数 (2月17日～23日)
――――――――――――――――――― 2月17日 (月) ――
◆国内経済
★10-12月期GDP (8:50)
・12月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・12月設備稼働率 (13:30)
・12月第3次産業活動指数 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
★米国（プレジデントデー）、カナダ市場休場
・ユーロ圏12月貿易収支 (19:00)
・ユーロ圏財務相会合
◆新規上場、市場変更 など
〇ネクストジェン <3842> [東証Ｇ]：名証Ｍ上場 (重複上場)、東証Ｇ→東証Ｓへ市場変更
〇ＵＵＵＭ <3990> [東証Ｇ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 2月18日 (火) ――
◆国内経済
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・英国1月失業率 (16:00)
・ドイツ2月ZEW景況感指数 (19:00)
・ユーロ圏2月ZEW景況感指数 (19:00)
・米国2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (22:30)
・米国2月NAHB住宅市場指数 (19日0:00)
・米国12月対米証券投資 (19日6:00)
・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）
・オーストラリア中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]メドトロニック /[中]百度（バイドゥ） /[英]インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ
――――――――――――――――――― 2月19日 (水) ――
◆国内経済
★12月機械受注 (8:50)
★1月貿易収支 (8:50)
・1月首都圏マンション市場動向 (14:00)
・1月訪日外客数 (16:15)
・小林製薬 <4967> ：臨時株主総会
・12月月例経済報告
・スマートエネルギーWEEK【春】（～21日、東京ビッグサイト）
◆国際経済ｅｔｃ
・中国1月70都市新築住宅価格動向 (10:30)
・英国1月消費者物価指数 (16:00)
・ユーロ圏12月経常収支 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
★米国1月住宅着工件数 (22:30)
・米国1月住宅建築許可件数 (22:30)
★FOMC (1月28日～29日開催分) 議事要旨 (20日4:00)
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・米国20年国債入札
・アップル が新製品発表の見通し
【海外決算】
[米]アナログ・デバイセズ
◆新規上場、市場変更 など
〇常磐興産 <9675> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 2月20日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・1月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国2月最優遇貸出金利 (10:00)
・ドイツ1月生産者物価指数 (16:00)
・ユーロ圏12月建設業生産高 (19:00)
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国2月フィラデルフィア連銀景況指数 (22:30)
★米国1月コンファレンス・ボード景気先行指数 (21日0:00)
・ユーロ圏2月消費者信頼感指数 (21日0:00)
・米国週間石油在庫 (21日1:00)
【海外決算】
[米]ウォルマート 、アカマイテクノロジーズ 、ブロック 、トリップアドバイザー 、ドロップボックス 、ユニティ・ソフトウェア /[中]アリババ 、ネットイース/[欧]ルノー、エアバス、メルセデス・ベンツグループ
◆新規上場、市場変更 など
★フライヤー <323A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 2月21日 (金) ――
◆国内経済
・1月全国消費者物価指数 (8:30)
・1月食品スーパー売上高 (13:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ2月製造業PMI (17:30)
・ドイツ2月サービス業PMI (17:30)
・ユーロ圏2月製造業PMI (18:00)
・ユーロ圏2月サービス業PMI (18:00)
・米国2月製造業PMI (23:45)
・米国2月サービス業PMI (23:45)
・米国2月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (22日0:00)
・米国1月中古住宅販売件数 (22日0:00)
◆新規上場、市場変更 など
★ブッキングリゾート <324A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 2月22日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 2月23日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ総選挙
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
◆国内経済
★10-12月期GDP (8:50)
・12月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・12月設備稼働率 (13:30)
・12月第3次産業活動指数 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
★米国（プレジデントデー）、カナダ市場休場
・ユーロ圏12月貿易収支 (19:00)
・ユーロ圏財務相会合
◆新規上場、市場変更 など
〇ネクストジェン <3842> [東証Ｇ]：名証Ｍ上場 (重複上場)、東証Ｇ→東証Ｓへ市場変更
〇ＵＵＵＭ <3990> [東証Ｇ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 2月18日 (火) ――
◆国内経済
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・英国1月失業率 (16:00)
・ドイツ2月ZEW景況感指数 (19:00)
・ユーロ圏2月ZEW景況感指数 (19:00)
・米国2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (22:30)
・米国2月NAHB住宅市場指数 (19日0:00)
・米国12月対米証券投資 (19日6:00)
・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）
・オーストラリア中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]メドトロニック /[中]百度（バイドゥ） /[英]インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ
――――――――――――――――――― 2月19日 (水) ――
◆国内経済
★12月機械受注 (8:50)
★1月貿易収支 (8:50)
・1月首都圏マンション市場動向 (14:00)
・1月訪日外客数 (16:15)
・小林製薬 <4967> ：臨時株主総会
・12月月例経済報告
・スマートエネルギーWEEK【春】（～21日、東京ビッグサイト）
◆国際経済ｅｔｃ
・中国1月70都市新築住宅価格動向 (10:30)
・英国1月消費者物価指数 (16:00)
・ユーロ圏12月経常収支 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
★米国1月住宅着工件数 (22:30)
・米国1月住宅建築許可件数 (22:30)
★FOMC (1月28日～29日開催分) 議事要旨 (20日4:00)
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・米国20年国債入札
・アップル が新製品発表の見通し
【海外決算】
[米]アナログ・デバイセズ
◆新規上場、市場変更 など
〇常磐興産 <9675> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 2月20日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・1月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国2月最優遇貸出金利 (10:00)
・ドイツ1月生産者物価指数 (16:00)
・ユーロ圏12月建設業生産高 (19:00)
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国2月フィラデルフィア連銀景況指数 (22:30)
★米国1月コンファレンス・ボード景気先行指数 (21日0:00)
・ユーロ圏2月消費者信頼感指数 (21日0:00)
・米国週間石油在庫 (21日1:00)
【海外決算】
[米]ウォルマート 、アカマイテクノロジーズ 、ブロック 、トリップアドバイザー 、ドロップボックス 、ユニティ・ソフトウェア /[中]アリババ 、ネットイース/[欧]ルノー、エアバス、メルセデス・ベンツグループ
◆新規上場、市場変更 など
★フライヤー <323A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 2月21日 (金) ――
◆国内経済
・1月全国消費者物価指数 (8:30)
・1月食品スーパー売上高 (13:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ2月製造業PMI (17:30)
・ドイツ2月サービス業PMI (17:30)
・ユーロ圏2月製造業PMI (18:00)
・ユーロ圏2月サービス業PMI (18:00)
・米国2月製造業PMI (23:45)
・米国2月サービス業PMI (23:45)
・米国2月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (22日0:00)
・米国1月中古住宅販売件数 (22日0:00)
◆新規上場、市場変更 など
★ブッキングリゾート <324A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 2月22日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 2月23日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ総選挙
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース