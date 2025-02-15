来週の【重要イベント】機械受注、米住宅着工件数、米CB景気先行指数 (2月17日～23日) 来週の【重要イベント】機械受注、米住宅着工件数、米CB景気先行指数 (2月17日～23日)

――――――――――――――――――― 2月17日 (月) ――

◆国内経済

★10-12月期GDP (8:50)

・12月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・12月設備稼働率 (13:30)

・12月第3次産業活動指数 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国（プレジデントデー）、カナダ市場休場

・ユーロ圏12月貿易収支 (19:00)

・ユーロ圏財務相会合

◆新規上場、市場変更 など

〇ネクストジェン <3842> [東証Ｇ]：名証Ｍ上場 (重複上場)、東証Ｇ→東証Ｓへ市場変更

〇ＵＵＵＭ <3990> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 2月18日 (火) ――

◆国内経済

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・英国1月失業率 (16:00)

・ドイツ2月ZEW景況感指数 (19:00)

・ユーロ圏2月ZEW景況感指数 (19:00)

・米国2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (22:30)

・米国2月NAHB住宅市場指数 (19日0:00)

・米国12月対米証券投資 (19日6:00)

・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）

・オーストラリア中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]メドトロニック /[中]百度（バイドゥ） /[英]インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ



――――――――――――――――――― 2月19日 (水) ――

◆国内経済

★12月機械受注 (8:50)

★1月貿易収支 (8:50)

・1月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・1月訪日外客数 (16:15)

・小林製薬 <4967> ：臨時株主総会

・12月月例経済報告

・スマートエネルギーWEEK【春】（～21日、東京ビッグサイト）

◆国際経済ｅｔｃ

・中国1月70都市新築住宅価格動向 (10:30)

・英国1月消費者物価指数 (16:00)

・ユーロ圏12月経常収支 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国1月住宅着工件数 (22:30)

・米国1月住宅建築許可件数 (22:30)

★FOMC (1月28日～29日開催分) 議事要旨 (20日4:00)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・米国20年国債入札

・アップル が新製品発表の見通し

【海外決算】

[米]アナログ・デバイセズ

◆新規上場、市場変更 など

〇常磐興産 <9675> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 2月20日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・1月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国2月最優遇貸出金利 (10:00)

・ドイツ1月生産者物価指数 (16:00)

・ユーロ圏12月建設業生産高 (19:00)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国2月フィラデルフィア連銀景況指数 (22:30)

★米国1月コンファレンス・ボード景気先行指数 (21日0:00)

・ユーロ圏2月消費者信頼感指数 (21日0:00)

・米国週間石油在庫 (21日1:00)

【海外決算】

[米]ウォルマート 、アカマイテクノロジーズ 、ブロック 、トリップアドバイザー 、ドロップボックス 、ユニティ・ソフトウェア /[中]アリババ 、ネットイース/[欧]ルノー、エアバス、メルセデス・ベンツグループ

◆新規上場、市場変更 など

★フライヤー <323A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 2月21日 (金) ――

◆国内経済

・1月全国消費者物価指数 (8:30)

・1月食品スーパー売上高 (13:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ2月製造業PMI (17:30)

・ドイツ2月サービス業PMI (17:30)

・ユーロ圏2月製造業PMI (18:00)

・ユーロ圏2月サービス業PMI (18:00)

・米国2月製造業PMI (23:45)

・米国2月サービス業PMI (23:45)

・米国2月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (22日0:00)

・米国1月中古住宅販売件数 (22日0:00)

◆新規上場、市場変更 など

★ブッキングリゾート <324A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 2月22日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 2月23日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ総選挙



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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