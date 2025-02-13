Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡¡19Æü¤´¤í¤«¤éÅì³¤ÃÏÊý¤ÎÀã¤ÏÊ¿Ç¯Èæ219¡ó°Ê¾å¤«¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤È°ìÉô¤ÇÂçÀã¤Ë¡¡µ¤¾ÝÄ£
Äã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡ÊÅì³¤ÃÏÊý¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡¡19Æü¤´¤í¤«¤éÅì³¤ÃÏÊý¤ÎÀã¤ÏÊ¿Ç¯Èæ219¡ó°Ê¾å¤«¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤È°ìÉô¤ÇÂçÀã¤Ë¡¡µ¤¾ÝÄ£
ÎáÏÂ£·Ç¯£²·î£±£³Æü£±£´»þ£³£°Ê¬
Ì¾¸Å²°ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¡È¯É½
Åì³¤ÃÏÊý¡¡£²·î£±£¹Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£¶¡î°Ê²¼
´ôÉì¸©»³´ÖÉô¡¡£²·î£±£¹Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£²£±£¹¡ó°Ê¾å
¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦£´Æü´ÖÄøÅÙ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤«¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶¯
¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤áÄã¤¯¡¢£±£¹Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡££±
£¸Æüº¢¤«¤é¤Ï¡¢´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê
¤Þ¤¹¡£
¡¡¸òÄÌ¾ã³²¤ä½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÎ±°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤Î
Åà·ëÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóÅù¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
ÇòÀî¡¡£³£·¥»¥ó¥Á
¹â»³¡¡£±£³¥»¥ó¥Á
Ä¹Âì¡¡£²£´¥»¥ó¥Á