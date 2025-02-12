PCÍÑ¥²ー¥à¤¬ºÇÂç75%¥ª¥Õ¡ª Epic Games Store¤Ë¤Æ¡Ö2025 Åß¤Î¥»ー¥ë¡×³«ºÅ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î11Æü～2·î24Æü
¡¡Epic Games¤Ï¡¢¡ÖEpic Games Store 2025 Åß¤Î¥»ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2·î24Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢AAA¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥²ー¥à¤Þ¤ÇPCÍÑ¥²ー¥à¤òºÇÂç75%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇä¡£ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ç¥ó¥×¥·¥ç¥ó2¡×¤ä¡Ö¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦¥ì¥¬¥·ー¡×¡¢¡ÖDEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT¡×¡¢¡ÖPC Building Simulator 2¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥²ー¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡ÖEpic Games Store 2025 Åß¤Î¥»ー¥ë¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÖEpic Games Store 2025 Åß¤Î¥»ー¥ë¡×ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê°ìÉô¡Ë
¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ç¥ó¥×¥·¥ç¥ó2
²Á³Ê¡§8,618±ß¢ª2,154±ß¡Ê75¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢¢Epic Games Store¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ç¥ó¥×¥·¥ç¥ó2¡×¤Î¥Úー¥¸
¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦¥ì¥¬¥·ー
²Á³Ê¡§8,778±ß¢ª2,633±ß¡Ê70¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢¢Epic Games Store¡Ö¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦¥ì¥¬¥·ー¡×¤Î¥Úー¥¸
PC Building Simulator 2
²Á³Ê¡§2,750±ß¢ª1,842±ß¡Ê33¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢¢Epic Games Store¡ÖPC Building Simulator 2¡×¤Î¥Úー¥¸
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
²Á³Ê¡§4,980±ß¢ª2,490±ß¡Ê50¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢¢Epic Games Store¡ÖDEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT¡×¤Î¥Úー¥¸
(C) 2025, Epic Games, Inc.