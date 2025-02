【アサシン クリード シャドウズ】3月20日 発売予定価格: PS5/Windows PC/Mac版 9,790円 Xbox Series X|S版 9,800円

ユービーアイソフトは、3月20日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」に関する新情報を公開した。

これは京都で開催されたイベント「アサシン クリード シャドウズ ショウケース in 京都」にて発表されたもの。本作に登場する「源之丞」のフェイスモデルおよび英語・日本語声優を俳優の新田真剣佑さんが務めることが発表された。

本イベントでは、新田さんがスペシャルゲストとして登壇し、自身の姿で登場するキャラクターや、本作の感想などを述べた。また、自身の「アサシン クリード」シリーズとの出会いや、キャラクターへの思いについて語る収録時のインタビュー動画も公開されている。

【スペシャルインタビュー】【イベントに登壇した新田真剣佑さん】

また、本日2月6日より「アサシン クリード シャドウズ」をモチーフにした新グッズの予約販売がエビテン内ユービーアイソフトショップにて開始された。

PureArts 奈緒江 ヒドゥンブレード「隠し刃」1/1スケールレプリカ

伝説の伊賀の忍、藤林正保の娘である藤林奈緒江が身に着けている、シリーズを象徴する「隠し刃」(ヒドゥンブレード)のレプリカが公式ライセンス商品として発売される。

「隠し刃」は厳しい修行によって身に着けた圧倒的な忍の力と共に戦いの旅に出る奈緒江にとっての心強い友

「アサシン クリード シャドウズ」オリジナルスカジャン

「アサシン クリード シャドウズ」のアートワークをモチーフにしたスカジャンが登場。リバーシブルで着用でき、それぞれの背中の刺繍は奈緒江と弥助をデザインしたものと、アサシンクレストと鎖鎌がデザインされている。

光沢のあるサテン生地に、本作ならではの日本的なモチーフの刺繍を施した、本格的なスカジャンに仕上がっている

□エビテン内ユービーアイソフトショップのページ

そのほかの新情報

松井酒造とのコラボレーション商品を販売

松井酒造と「アサシン クリード シャドウズ」とのコラボレーションが実現。本作中でも重要な舞台となっている京都にて、300年余りにわたって酒造りを続けている老舗酒蔵より、看板ブランド「神蔵」と「アサシン クリード シャドウズ」のコラボ2商品が3月10日に発売される。

いずれも松井酒造のホームページ他で、本日2月6日より予約が開始される。

純米大吟醸 アサシン クリード シャドウズ × 神蔵 無濾過・無加水・一火・720ml 瓶 純米 アサシン クリード シャドウズ × 神蔵 無濾過・無加水・一火・300ml 菰樽

□純米大吟醸 「アサシンクリードシャドウズ×神蔵」 無濾過・無加水・一火のページ

□純米 「アサシンクリードシャドウズ×神蔵」 無濾過・無加水・一火 菰樽のページ

「アサシン クリード シャドウズ」発売記念フレーム切手セットが登場

「アサシン クリード シャドウズ」をテーマにしたフレーム切手セットが発売される。フレーム切手シートは、本作発売記念セットおよびシリーズの歴代キャラクターが勢ぞろいした「アサシン クリード」シリーズセットの2種類が用意されている。

受注は本日2月6日より開始され、3月20日から日本郵便が運営する、郵便局のネットショップやBuyee内の郵便局のネットショップページ、一部の通販サイト・小売店にて購入できる。

□郵便局のネットショップ

□Buyee 内郵便局のネットショップ

コミカライズ版「アサシン クリード シャドウズ 伊賀の物語」連載

「アサシン クリード シャドウズ」の前日譚となる物語を描いたコミカライズ版「アサシン クリード シャドウズ 伊賀の物語」の連載がヤンマガWebにて3月20日より開始される。原作をUbisoft、マンガをレグジェ氏が手掛ける。

(C) 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassinʼs Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.