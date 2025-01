ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌÏ»î¤Ç¹ç³Ê¤Ø¤Î»Å¾å¤²¤ò¡ª¥á¡¼¥Æ¥£¥¹¡ÖºåÂçÆþ»î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×

メーティスは、2025年2月6日(木)、大阪大学 豊中キャンパスにて「阪大入試リハーサル」を開催します。

メーティス「阪大入試リハーサル」

開催日時 : 2025年2月6日(木) 8:50〜19:00頃

会場 : 大阪大学 豊中キャンパス

(〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-16)

アクセス : 阪急宝塚線「石橋阪大前」駅 徒歩20分

大阪モノレール「柴原阪大前」駅 徒歩20分

参加費 : 理系13,200円 看護11,800円

外国語(数英)11,100円 外国語(英)9,600円

文(数英)10,500円 文(英)9,000円 文系一般10,500円

(全て税込み価格、その他システム料、発行手数料がかかります)

参加条件 : 大阪大学を志望する受験生

定員 : 200名(受験型、受験科目などで調整あり)

主催 : 株式会社メーティス

申込方法 : 公式サイトから、チケットペイでお申し込みください

メーティスは、2025年2月6日(木)、大阪大学 豊中キャンパスにて「阪大入試リハーサル」を開催。

本番同様の試験環境で、全学部の数学・英語および理科を完全カバー。

解答用紙や時間割も本番に即した形式で実施し、緊張感を体感しながら実力を最大限発揮できる訓練の場を提供します。

答案はプロの予備校講師が丁寧に採点し、弱点を把握できるチェックシートと解説集を配付。

さらに試験後には現役阪大生との交流イベントも実施し、受験や大学生活に関する疑問を直接解消できます。

「阪大入試リハーサル」は、大阪大学を目指す受験生のための最終調整の場です。

