ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¡¢ºòµ¨7·î°Ê¹ß¤ÏÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤Î³èÌö¡ÄÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¸þ¤±Âç»ö¤Ê1Ç¯
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ïºòµ¨¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï³«Ëë°ì·³¤òÆ¨¤·¡¢4·î19Æü¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤âÂÇÎ¨.083¡¢2ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£6·î11Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢6·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.242¡¢3ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¤¬·î´ÖÂÇÎ¨.383¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¡¢8·î¤â·î´ÖÂÇÎ¨.320¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÂÇÅÀ¤È¡¢7·î°Ê¹ß¤Ï67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.330¡Ê233¡Ý77¡Ë¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢46ÂÇÅÀ¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡Ù¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£½ÕÀè¤Ï¤É¤óÄì¤â¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤Î³èÌö¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤Ïºòµ¨°Ê¾å¤ËÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦º£µ¨¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡Â¾¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢ËüÇÈÃæÀµ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ê¤É¤ª¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¯¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âº£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£ºòµ¨¤Î¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò1Ç¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎWBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï³«Ëë°ì·³¤òÆ¨¤·¡¢4·î19Æü¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤âÂÇÎ¨.083¡¢2ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£6·î11Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢6·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.242¡¢3ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¤¬·î´ÖÂÇÎ¨.383¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¡¢8·î¤â·î´ÖÂÇÎ¨.320¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÂÇÅÀ¤È¡¢7·î°Ê¹ß¤Ï67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.330¡Ê233¡Ý77¡Ë¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢46ÂÇÅÀ¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢ËüÇÈÃæÀµ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ê¤É¤ª¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¯¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âº£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£ºòµ¨¤Î¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò1Ç¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎWBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£