　ツエーゲン金沢は10日、2025シーズンのトップチーム体制と選手背番号を発表した。

　昨季まで10番を背負ったMF嶋田慎太郎は41番に変更。新加入のFWパトリックが10番を背負うことになった。なおGK山ノ井拓己はユニフォームネームを「YAMANOI」から「NOI」に変更するという。

　以下、2025シーズンの体制

■スタッフ

▽監督

伊藤彰

▽コーチ

渋谷洋樹

天野賢一

▽分析担当コーチ

栗脇渉

▽GKコーチ

山岸範之

▽フィジカルコーチ

小野宣喜

■選手背番号

1 GK白井裕人

2 DF長峰祐斗

3 DF畑尾大翔

4 DF松本大輔(←町田)

5 DF櫻井風我

7 MF塚元大

8 MF大山啓輔

9 FW土信田悠生

10 FWパトリック(←名古屋)

11 FW杉浦恭平

14 MF石原崇兆

15 MF西谷優希

16 DF毛利駿也

17 MF加藤大樹

18 MF熊谷アンドリュー

21 GK山ノ井拓己

23 MF四宮悠成(←大阪学院大)

24 MF西谷和希

25 DF小島雅也

26 MF村田迅(←北陸大)

29 DF宮崎海冬(←立正大)

30 FW大谷駿斗

31 GK上田樹

33 MF沖崎颯

38 DF山本義道

39 DF庄司朋乃也

41 MF嶋田慎太郎

49 FW大澤朋也(←大宮/育成型期限付き移籍加入)

55 DF平智広

60 GK久保賢也