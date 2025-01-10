金沢が2025年の選手背番号を発表!! 新加入FWパトリックが10番に
ツエーゲン金沢は10日、2025シーズンのトップチーム体制と選手背番号を発表した。
昨季まで10番を背負ったMF嶋田慎太郎は41番に変更。新加入のFWパトリックが10番を背負うことになった。なおGK山ノ井拓己はユニフォームネームを「YAMANOI」から「NOI」に変更するという。
以下、2025シーズンの体制
■スタッフ
▽監督
伊藤彰
▽コーチ
渋谷洋樹
天野賢一
▽分析担当コーチ
栗脇渉
▽GKコーチ
山岸範之
▽フィジカルコーチ
小野宣喜
■選手背番号
1 GK白井裕人
2 DF長峰祐斗
3 DF畑尾大翔
4 DF松本大輔(←町田)
5 DF櫻井風我
7 MF塚元大
8 MF大山啓輔
9 FW土信田悠生
10 FWパトリック(←名古屋)
11 FW杉浦恭平
14 MF石原崇兆
15 MF西谷優希
16 DF毛利駿也
17 MF加藤大樹
18 MF熊谷アンドリュー
21 GK山ノ井拓己
23 MF四宮悠成(←大阪学院大)
24 MF西谷和希
25 DF小島雅也
26 MF村田迅(←北陸大)
29 DF宮崎海冬(←立正大)
30 FW大谷駿斗
31 GK上田樹
33 MF沖崎颯
38 DF山本義道
39 DF庄司朋乃也
41 MF嶋田慎太郎
49 FW大澤朋也(←大宮/育成型期限付き移籍加入)
55 DF平智広
60 GK久保賢也
昨季まで10番を背負ったMF嶋田慎太郎は41番に変更。新加入のFWパトリックが10番を背負うことになった。なおGK山ノ井拓己はユニフォームネームを「YAMANOI」から「NOI」に変更するという。
以下、2025シーズンの体制
■スタッフ
▽監督
伊藤彰
▽コーチ
渋谷洋樹
天野賢一
▽分析担当コーチ
栗脇渉
山岸範之
▽フィジカルコーチ
小野宣喜
■選手背番号
1 GK白井裕人
2 DF長峰祐斗
3 DF畑尾大翔
4 DF松本大輔(←町田)
5 DF櫻井風我
7 MF塚元大
8 MF大山啓輔
9 FW土信田悠生
10 FWパトリック(←名古屋)
11 FW杉浦恭平
14 MF石原崇兆
15 MF西谷優希
16 DF毛利駿也
17 MF加藤大樹
18 MF熊谷アンドリュー
21 GK山ノ井拓己
23 MF四宮悠成(←大阪学院大)
24 MF西谷和希
25 DF小島雅也
26 MF村田迅(←北陸大)
29 DF宮崎海冬(←立正大)
30 FW大谷駿斗
31 GK上田樹
33 MF沖崎颯
38 DF山本義道
39 DF庄司朋乃也
41 MF嶋田慎太郎
49 FW大澤朋也(←大宮/育成型期限付き移籍加入)
55 DF平智広
60 GK久保賢也