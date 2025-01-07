¥¢¥Ë¥á¹¥¤¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¢Â©»Ò¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¥¿¥¦¥ó¤Ë¹Ô¤¯
2023Ç¯¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡¢Â©»Ò¥À¥ô¥£¡¦¥ë¥Ã¥«¤¯¤ó¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ê¡¦¥Ó¥¢¥ó¥«¥ë¥¸¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥À¥ô¥£¡¦¥ë¥Ã¥«¤¯¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨¤¿¤ÄÂç¤¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ä¡£±ü¤Ë¸«¤¨¤ë·úÊª¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¡×¡¢¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤â¡Ä¡£
¤³¤ì¤Ï¥µ¥¦¥¸¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ö¡¼¥ë¥Ð¡¼¥É ¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÊ£¹ç»ÜÀß¤Î°ì³Ñ¡£
ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤Ê¤É¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡ÖJapan Anime Town¡×¤â¤¢¤ë¡£
ÄÃºÂ¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¤Ç¡¢Âç¤¤µ¤ÏÅù¿ÈÂç¤À¤È¤«¡£
¥¿¥È¥¥¡¼¤Þ¤ÇÄ¦¤ë¡ª¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ëÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼6¿Í
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÏÇØÃæ¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡¦Â¹¸ç¶õ¤Î¤É¤Ç¤«¤¤¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤ë¤Û¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¡£¤½¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡ÖÌ¡²è¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÏÈà¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¸ç¶õ¤òÄ¦¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£