突如現れた「＆#8221;ランクル＆#8221;風プロボックス」に反響多数！ 「細かい所も再現してる！」「良いサイズ感」の声も！ 箱ばん屋が手掛けた“丸目ライト”×“カクカクデザイン”の商用車がめちゃカッコイイ！