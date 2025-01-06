スクエニ、PS5/PS4/Nintendo Switchの「ファイナルファンタジー」セール第4弾が開催ダウンロード版が最大70％オフ
スクウェア・エニックスはPlayStation Storeと、ニンテンドーeショップにおいて、ダウンロード版「ファイナルファンタジー」のタイトルセールpart4を1月17日まで実施している。
PS4版「ファイナルファンタジーVII リメイク Deluxe Edition」が半額で購入できるほか、「FF」シリーズのタイトルが最大70％オフになる。対象となるタイトルは以下の通り。
PS4版「ファイナルファンタジーVII リメイク Deluxe Edition」50％オフ
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PS5版「ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード Digital Deluxe Edition」50％オフ
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PS4版「ファイナルファンタジーXV ロイヤルエディション」60％オフ
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PS4版「ファイナルファンタジーXV MULTIPLAYER: COMRADES」60％オフ
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PS4版「MONSTER OF THE DEEP: ファイナルファンタジーXV」60％オフ
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PS4版「ファイナルファンタジー零式 HD」70％オフ
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PS4版「ワールド オブ ファイナルファンタジー」60％オフ
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PS4版「ディシディア ファイナルファンタジー NT 通常版」70％オフ
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PS4版「ディシディア ファイナルファンタジー NT デジタルプレミアムエディション」70％オフ
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PS4版「いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY」60％オフ
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PS4/PS5/Nintendo Switch版「クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン デジタルデラックスエディション」50％オフ
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PS4/Nintendo Switch版「シアトリズム ファイナルバーライン デジタルデラックスエディション」50％オフ
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