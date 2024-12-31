¥í¥Ã¥Æ¡¦±×ÅÄÄ¾Ìé¡¢8·î°Ê¹ß¤ÏÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¡Äº£µ¨¤â¾¡¤Á»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¼é¸î¿À¡¦±×ÅÄÄ¾Ìé¤Ïº£µ¨¡¢³«ËëÄ¾¸å¤ËÆó·³Íî¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð44»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢1¾¡4ÇÔ25¥»¡¼¥Ö6¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.59¤È¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2ÅÀÂæ¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î30Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢3¡Ý0¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·º£µ¨½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢Íâ31Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢2¡Ý1¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤â°ì»à°ìÎÝ¤«¤éÅÄµÜÍµÎÃ¤Î±¦Ãæ´Ö¤ÎÂÇµå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¡¦ÏÂÅÄ¹¯»ÎÏ¯¡¢¥é¥¤¥È¡¦»³¸ý¹Òµ±¤¬¸òºø¤·¤½¤Î´Ö¤Ë°ìÎÝÁö¼Ô¡¦ÂåÁö¡¦¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤¿ÅÄµÜ¤Ë¤â»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÊµÏ¿¤Ï»°ÎÝÂÇ¡Ë¡£Â³¤¯¿åÌîÃ£µ©¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢ºòµ¨¤Ï1ÅÙ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤âº£µ¨ÅÐÈÄ2»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¡£
¡¡Â³¤¯4·î3Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤â¡¢2¡Ý1¤Î9²óÆó»àËþÎÝ¤«¤é·ª¸¶ÎÍÌð¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Íâ4ÆüÆü°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¾®Ìî¥³¡¼¥Á¡ÊÍèµ¨¤«¤é¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¡Ë¤Ï±×ÅÄËõ¾ÃÄ¾¸å¤Î4·î6Æü¤Î¼èºà¤Ç¡ÖÎý½¬¤Ç¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤ÀËõ¾Ã¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÆü¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌá¤·¤Æ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±×ÅÄ¤Ï°ì·³Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢4·î20Æü¤ËºÆ¾º³Ê¡£ºÆ¾º³Ê¸å½é¤Î¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î30Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢1¡Ý0¤È¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨º£µ¨2¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£
¡¡5·î1Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢4Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4·î19Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤«¤é27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¤«¤±¤Æ7Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±×ÅÄ¤¬ºÆ¾º³Ê¸å½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿4·î30Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤«¤é¡¢5·î7Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ë¤«¤±¤Æ6¾¡1ÇÔ¤È¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢Åê¼ê¿ØÁ´ÂÎ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¾®Ìî¥³¡¼¥Á¤â5·î6Æü¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄù¤á¤ë¿Í¤¬Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°Â¿´´¶¡¢°ÂÄê´¶¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±×ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±×ÅÄ¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¡×¤È±×ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡5·î12Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç3¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤â¡¢5·î19Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤«¤é5·î30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¤«¤±¤Æ6»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î26Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï¡¢2¡Ý1¤Î8²óÆó»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹ñµÈÍ¤¼ù¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¡Ö·Ò¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£8²ó¤Ë¹ñµÈ¤«¤é1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ê¤ªËþÎÝ¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÎ®¤ì¤¬·¹¤¤«¤±¤¿¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±×ÅÄ¤ÏÀîÂ¼Í§ÅÍ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç3µå»°¿¶¡£¤½¤ÎÎ¢ÂÇÀþ¤¬5ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢7¡Ý1¤È¤Ê¤Ã¤¿9²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢»°¼ÔËÞÂà¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÅÀ¤ò¼è¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤ÏÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¡£Áá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢4¡Ý1¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·ÀèÆ¬¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍ¤ò±¦Èô¡¢Â³¤¯ÎëÌÚÂçÃÏ¤òº¸Èô¡¢ÅÏî´²ÂÌÀ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢µåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»228¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¡£7·î15Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢8¡Ý3¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºäËÜ¸÷»ÎÏº¤¬3Ï¢ÂÇ¤Ç¼ºÅÀ¤·¡¢8¡Ý4¤Î9²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀîÂ¼¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤¹¤â¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¡¢Áê¼ê¤Ë·¹¤¤«¤±¤¿Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡8·î°Ê¹ß¤Ï9ÅÙ¤Î¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤ÇÁ´¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢15»î¹ç¡¦14²ó2/3¤òÅê¤²¡¢0¾¡1ÇÔ2¥Û¡¼¥ë¥É9¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0.61¡£¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿»î¹ç¤â¤ï¤º¤«¤Ë2»î¹ç¤Ç¡¢»°¼ÔËÞÂà¤ÇÊÒ¤Å¤±¤¿»î¹ç¤Ï7»î¹ç¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤À¡£9·î28Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é9·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¤«¤±¤Æº£µ¨½é¤Î3Ï¢Åê¤â¤Û¤Ü´°àú¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï6²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿»î¹ç¤Ï23¾¡0ÇÔ¤È1ÅÙ¤âÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤¿»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄù¤á¤¿±×ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡19Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³20¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¥¹¥Ê¤Ë¼é¸î¿À¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Íâ23Ç¯¤Ï¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤¬1ÅÙ¡¢36¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤â³«ËëÄ¾¸å¤ËÆó·³Íî¤Á¤â8·î°Ê¹ß¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£Ä¹¤¤´Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¾¡¤Á»î¹ç¤Î9²ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±×ÅÄ¤ÎÀ¨¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Íè¤ÏÍÞ¤¨¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë²£»³Î¦¿Í¤Ï¡ÖÅê¤²¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¿Ç¯¤âÌ³¤á¡¢200¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¡¢°Û¾ï¤À¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Á»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤Ë±×ÅÄ¤¬Äù¤á¤Æ¡¢Íèµ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ
¡¡º£µ¨¤Ï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î30Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢3¡Ý0¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·º£µ¨½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢Íâ31Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢2¡Ý1¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤â°ì»à°ìÎÝ¤«¤éÅÄµÜÍµÎÃ¤Î±¦Ãæ´Ö¤ÎÂÇµå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¡¦ÏÂÅÄ¹¯»ÎÏ¯¡¢¥é¥¤¥È¡¦»³¸ý¹Òµ±¤¬¸òºø¤·¤½¤Î´Ö¤Ë°ìÎÝÁö¼Ô¡¦ÂåÁö¡¦¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤¿ÅÄµÜ¤Ë¤â»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÊµÏ¿¤Ï»°ÎÝÂÇ¡Ë¡£Â³¤¯¿åÌîÃ£µ©¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢ºòµ¨¤Ï1ÅÙ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤âº£µ¨ÅÐÈÄ2»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¡£
¡¡±×ÅÄ¤Ï°ì·³Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢4·î20Æü¤ËºÆ¾º³Ê¡£ºÆ¾º³Ê¸å½é¤Î¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î30Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢1¡Ý0¤È¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨º£µ¨2¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£
¡¡5·î1Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢4Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4·î19Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤«¤é27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¤«¤±¤Æ7Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±×ÅÄ¤¬ºÆ¾º³Ê¸å½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿4·î30Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤«¤é¡¢5·î7Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ë¤«¤±¤Æ6¾¡1ÇÔ¤È¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢Åê¼ê¿ØÁ´ÂÎ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¾®Ìî¥³¡¼¥Á¤â5·î6Æü¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄù¤á¤ë¿Í¤¬Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°Â¿´´¶¡¢°ÂÄê´¶¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±×ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±×ÅÄ¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¡×¤È±×ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡5·î12Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç3¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤â¡¢5·î19Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤«¤é5·î30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¤«¤±¤Æ6»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î26Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï¡¢2¡Ý1¤Î8²óÆó»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹ñµÈÍ¤¼ù¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¡Ö·Ò¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£8²ó¤Ë¹ñµÈ¤«¤é1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ê¤ªËþÎÝ¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÎ®¤ì¤¬·¹¤¤«¤±¤¿¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±×ÅÄ¤ÏÀîÂ¼Í§ÅÍ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç3µå»°¿¶¡£¤½¤ÎÎ¢ÂÇÀþ¤¬5ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢7¡Ý1¤È¤Ê¤Ã¤¿9²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢»°¼ÔËÞÂà¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÅÀ¤ò¼è¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤ÏÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¡£Áá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢4¡Ý1¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·ÀèÆ¬¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍ¤ò±¦Èô¡¢Â³¤¯ÎëÌÚÂçÃÏ¤òº¸Èô¡¢ÅÏî´²ÂÌÀ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢µåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»228¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¡£7·î15Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢8¡Ý3¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºäËÜ¸÷»ÎÏº¤¬3Ï¢ÂÇ¤Ç¼ºÅÀ¤·¡¢8¡Ý4¤Î9²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀîÂ¼¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤¹¤â¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¡¢Áê¼ê¤Ë·¹¤¤«¤±¤¿Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡8·î°Ê¹ß¤Ï9ÅÙ¤Î¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤ÇÁ´¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢15»î¹ç¡¦14²ó2/3¤òÅê¤²¡¢0¾¡1ÇÔ2¥Û¡¼¥ë¥É9¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0.61¡£¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿»î¹ç¤â¤ï¤º¤«¤Ë2»î¹ç¤Ç¡¢»°¼ÔËÞÂà¤ÇÊÒ¤Å¤±¤¿»î¹ç¤Ï7»î¹ç¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤À¡£9·î28Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é9·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¤«¤±¤Æº£µ¨½é¤Î3Ï¢Åê¤â¤Û¤Ü´°àú¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï6²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿»î¹ç¤Ï23¾¡0ÇÔ¤È1ÅÙ¤âÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤¿»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄù¤á¤¿±×ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡19Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³20¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¥¹¥Ê¤Ë¼é¸î¿À¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Íâ23Ç¯¤Ï¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤¬1ÅÙ¡¢36¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤â³«ËëÄ¾¸å¤ËÆó·³Íî¤Á¤â8·î°Ê¹ß¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£Ä¹¤¤´Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¾¡¤Á»î¹ç¤Î9²ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±×ÅÄ¤ÎÀ¨¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Íè¤ÏÍÞ¤¨¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë²£»³Î¦¿Í¤Ï¡ÖÅê¤²¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¿Ç¯¤âÌ³¤á¡¢200¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¡¢°Û¾ï¤À¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Á»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤Ë±×ÅÄ¤¬Äù¤á¤Æ¡¢Íèµ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ