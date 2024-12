《Can't wait for the little rookie to join our family soon!》(もうすぐリトルルーキーが家族に加わることが待ちきれません!)

【写真】似てるけど違う!でもランキング入りした“大谷ベビー”風ロンパース

12月29日、大谷翔平がインスタグラムで、真美子さんの第一子妊娠を発表した。

「愛犬のデコピンと一緒に写った、ピンクのベビー服、白のベビーシューズ、エコー画像の写真を投稿しました。2024年の2月に結婚を発表。水原一平元通訳の解雇騒動がありましたが、真美子さんの支えもあって、前人未到の記録を打ち立てた記念すべき1年は、おめでたい報告で締めくくることになりました」(スポーツ紙記者)

ネット上では、大谷が投稿したベビー服とベビーシューズにも注目が集まった。

大谷にあやかりたい人が続出

「ベビーシューズは大谷選手がスポンサー契約を結んでいる『ニューバランス』のロゴが入っていました。ニューバランスのベビーシューズは5000円から1万1000円ほどの価格で販売していますが、大谷選手が投稿していたものと同じデザインのベビーシューズは公式サイトには見当たりません」(テレビ局関係者)

ベビー服は、やはり大谷がスポンサー契約をしている『BOSS』ではないかという声もあがったが、

「たしかに『BOSS』はベビー服も取り扱っていますが、同じデザインのものはありません。もしかしたら、スポンサー企業から大谷選手への贈り物かもしれませんね」(ファッション誌編集者、以下同)

イメージキャラクターを務めたり、関連性が報じられると、その商品の売り上げがアップするといった影響を与える大谷。非売品であれば同じものは購入できないが、それが“代用品”でも反響はあって、

「大谷選手が投稿したベビー服と似たデザインのものが、Amazonや楽天といったネット通販サイトで販売されています。価格は1500円から2700円とお手ごろ価格で、楽天のベビー服部門で1日の売り上げランキングが2位になっていました。

ただ、大谷選手のベビー服には首の後ろにタグがついているのですが、通販サイトで販売されているものはタグがないなど、デザインは似ていますが、同じ商品ではなさそうです」

それでもネットでは、

《大谷のベビー服と似たようなの買った》

《雰囲気が一緒なだけで十分満足なので買っちゃった》

《Amazonでぽちりました》

といった“購入報告”が多数されている。

年末年始も“大谷にあやかりたい”人が尽きないようだ。