【「Amazon Prime Video」2025年1月のラインナップ】2025年1月~

「すずめの戸締まり」(2025年1月1日~)

Amazonは、Amazon Prime Videoにおける2025年1月からのプライム会員を対象とした見放題の作品ラインナップを公開した。

今回配信が開始されるのは、アニメ映画「すずめの戸締まり」(2025年1月1日~)、新作TVアニメの「『薬屋のひとりごと』第2期」(2025年1月11日~)

に「Dr.STONE SCIENCE FUTURE(第4期)」(1月9日~)など。

また、ゲームシリーズ「ボーダーランズ」を映画化した「ボーダーランズ」(2025年1月24日~)が独占配信となる。

□「Amazon Prime Video」

「Dr.STONE SCIENCE FUTURE(第4期)」(1月9日~)

「『薬屋のひとりごと』第2期」(2025年1月11日~)

「ボーダーランズ」(2025年1月24日~)

(C)2022「すずめの戸締まり」製作委員会

(C)米スタジオ・Boichi/集英社・Dr.STONE製作委員会

(C)日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会

(R), TM & (C) 2024 Lions Gate Ent. Inc. Borderlands is a trademark of Gearbox. All Rights