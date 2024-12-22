レバークーゼンvsフライブルク スタメン発表
[12.21 ブンデスリーガ第15節](バイアレーナ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[レバークーゼン]
先発
GK 1 ルーカス・フラデツキー
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 10 フロリアン・ビルツ
MF 19 ネイサン・テラ
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 25 エセキエル・パラシオス
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 14 パトリック・シック
控え
GK 17 マチェイ・コバージュ
DF 13 アルトゥール
DF 23 ノルディ・ムキエレ
DF 44 ジャニュエル・ベロシアン
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 24 アレイクス・ガルシア
FW 11 マルタン・テリエ
FW 29 A. Stepanov
FW 40 F. Onyeka
監督
シャビ・アロンソ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
MF 44 J. Manzambi
FW 20 ジュニア・アダム
監督
シュスターユリアン
※26:30開始
<出場メンバー>
[レバークーゼン]
先発
GK 1 ルーカス・フラデツキー
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 10 フロリアン・ビルツ
MF 19 ネイサン・テラ
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 25 エセキエル・パラシオス
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 34 グラニト・ジャカ
控え
GK 17 マチェイ・コバージュ
DF 13 アルトゥール
DF 23 ノルディ・ムキエレ
DF 44 ジャニュエル・ベロシアン
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 24 アレイクス・ガルシア
FW 11 マルタン・テリエ
FW 29 A. Stepanov
FW 40 F. Onyeka
監督
シャビ・アロンソ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
MF 44 J. Manzambi
FW 20 ジュニア・アダム
監督
シュスターユリアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります