【Nintendo Switch インディーゲーム セール】開催期間:12月13日0時~12月26日23時59分まで

任天堂は、オンラインストア「My Nintendo Store」にて「Nintendo Switch インディーゲーム セール」を12月13日より開催する。開催期間は12月26日23時59分まで。

セール期間中、対象となるインディーゲームが10%~60%オフの特別価格で販売される。じっくりと楽しめるソフトやスキマ時間で遊べるソフト、ともだちや家族とみんなで盛り上がれるソフトなど、さまざまなソフトが登場。

ラインナップには「8番出口」や「Hollow Knight(ホロウナイト)」、「Cuphead」、「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」などが対象となっている。

「Nintendo Switch インディーゲーム セール」対象タイトル(一部)

8番出口

通常価格:470円

セール価格:423円(10%オフ)

Hollow Knight(ホロウナイト)

通常価格:1,480円

セール価格:740円(50%オフ)

Cuphead

通常価格:1,980円

セール価格:1,380円(30%オフ)

ENDER LILIES: Quietus of the Knights

通常価格:2,728円

セール価格:1,091円(60%オフ)

(C) 2019 StudioMDHR Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Cuphead™ および StudioMDHR™ はStudioMDHR Entertainment Inc. の世界各国における商標または登録商標です

(C)Binary Haze Interactive Inc.