¤ªÂå¤ï¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ø¤Í¤®¤ß¤½¤Ö¤ê¥«¥Ä¡Ù¡¿½Ü¤Î¤Ö¤ê¡Ö¥«¥Ä¡×¤Ë¤·¤¿¤é²ÈÂ²¥¦¥±È´·²
Åß¤Î¤Ö¤ê¤Ï¡Ò´¨¤Ö¤ê¡Ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½Ü¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡Ø¤Ö¤ê¥«¥Ä¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥µ¥Ã¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ö¤ê¤Ï¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤âÈ´·²¤Ç¡¢»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¤·¤ç¤¦¤¬¤¬¹á¤ë¤Í¤®¤ß¤½¤À¤ì¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢É÷Ì£¤¬¤°¤Ã¤ÈÁý¤·¤Æ¡¢¿©Âî¤â°ìÁØ²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£
¤Ö¤ê¤ÎÀÚ¤ê¿È¡Ä¡Ä2ÀÚ¤ì¡ÊÌó200g¡Ë
½ÕµÆ¡Ä¡Ä1/2¤ï¡ÊÌó100g¡Ë
¡Ò¤Í¤®¤ß¤½¤À¤ì¡Ó
¤Í¤®¡Ä¡Ä6cm¡ÊÌó15g¡Ë
º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤¬½Á¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤ß¤½¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¿å¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
Íñ¡Ä¡Ä1¸Ä
¾®ÇþÊ´
¥Ñ¥óÊ´
¥µ¥é¥ÀÌý
¡Ê1¡Ë¤Í¤®¤ß¤½¤À¤ì¤Î¤Í¤®¤ÏÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢»Ä¤ê¤ÎºàÎÁ¤Èº®¤¼¤ë¡£½ÕµÆ¤ÏÍÕ¤òÅ¦¤à¡£Íñ¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£¤Ö¤ê¤Ï2¡Á3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¾®ÇþÊ´¡¢ÍÏ¤Íñ¡¢¥Ñ¥óÊ´¤Î½ç¤Ë¤³¤í¤â¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ê2¡ËÄ¾·Â20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¹â¤µ2cm¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ÆÃæ²¹¡Ê170¡Á180¡î¡£¥Ñ¥óÊ´¤ò¾¯ÎÌÍî¤È¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥·¥å¥ï¥Ã¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¹¤¬¤ëÄøÅÙ¡Ë¤ËÇ®¤·¡¢¤Ö¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤È¤¤É¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é3Ê¬¤Û¤ÉÍÈ¤²¤ÆÌý¤ò¤¤ë¡£½ÕµÆ¤È¤È¤â¤Ë´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤Í¤®¤ß¤½¤À¤ì¤ò¤«¤±¤ë¡£
»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¤Ö¤ê¤ò¥Õ¥é¥¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤É¤í¤¯¤Û¤É¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
DHA¤äEPA¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß±ÉÍÜËþÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½Ü¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡Ø¤Ö¤ê¥«¥Ä¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥µ¥Ã¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ö¤ê¤Ï¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤âÈ´·²¤Ç¡¢»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¤·¤ç¤¦¤¬¤¬¹á¤ë¤Í¤®¤ß¤½¤À¤ì¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢É÷Ì£¤¬¤°¤Ã¤ÈÁý¤·¤Æ¡¢¿©Âî¤â°ìÁØ²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ö¤ê¥«¥Ä¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤Ö¤ê¤ÎÀÚ¤ê¿È¡Ä¡Ä2ÀÚ¤ì¡ÊÌó200g¡Ë
½ÕµÆ¡Ä¡Ä1/2¤ï¡ÊÌó100g¡Ë
¤Í¤®¡Ä¡Ä6cm¡ÊÌó15g¡Ë
º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤¬½Á¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤ß¤½¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¿å¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
Íñ¡Ä¡Ä1¸Ä
¾®ÇþÊ´
¥Ñ¥óÊ´
¥µ¥é¥ÀÌý
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤Í¤®¤ß¤½¤À¤ì¤Î¤Í¤®¤ÏÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢»Ä¤ê¤ÎºàÎÁ¤Èº®¤¼¤ë¡£½ÕµÆ¤ÏÍÕ¤òÅ¦¤à¡£Íñ¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£¤Ö¤ê¤Ï2¡Á3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¾®ÇþÊ´¡¢ÍÏ¤Íñ¡¢¥Ñ¥óÊ´¤Î½ç¤Ë¤³¤í¤â¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ê2¡ËÄ¾·Â20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¹â¤µ2cm¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ÆÃæ²¹¡Ê170¡Á180¡î¡£¥Ñ¥óÊ´¤ò¾¯ÎÌÍî¤È¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥·¥å¥ï¥Ã¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¹¤¬¤ëÄøÅÙ¡Ë¤ËÇ®¤·¡¢¤Ö¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤È¤¤É¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é3Ê¬¤Û¤ÉÍÈ¤²¤ÆÌý¤ò¤¤ë¡£½ÕµÆ¤È¤È¤â¤Ë´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤Í¤®¤ß¤½¤À¤ì¤ò¤«¤±¤ë¡£
»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¤Ö¤ê¤ò¥Õ¥é¥¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤É¤í¤¯¤Û¤É¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
DHA¤äEPA¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß±ÉÍÜËþÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2024Ç¯12·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
°Õ³°¤À¤±¤É¡¢½Ü¤Î¤Ö¤ê¤Ï¡Ú¥È¥Þ¥È¼Ñ¡Û¤Ç¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤Î¼Ñ½Á¤âÀäÉÊ¡¦ºî¤êÃÖ¤¤·¤ÆÂ»¥Ê¥·
¡Ú¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡ÛÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ö¤ê¤Î´ÊÃ±ÆîÈÚÄÒ¤±¡Ù¥ì¥·¥Ô¡Ã¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡ª
´ØÏ¢µ»ö
°Õ³°¤À¤±¤É¡¢½Ü¤Î¤Ö¤ê¤Ï¡Ú¥È¥Þ¥È¼Ñ¡Û¤Ç¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤Î¼Ñ½Á¤âÀäÉÊ¡¦ºî¤êÃÖ¤¤·¤ÆÂ»¥Ê¥·
¡Ú¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡ÛÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ö¤ê¤Î´ÊÃ±ÆîÈÚÄÒ¤±¡Ù¥ì¥·¥Ô¡Ã¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡ª