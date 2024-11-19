¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡È´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¡ÉÃæ¹ñÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡ª 2024Ç¯ºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ì¤ë¤«¡£µ×ÊÝ¡¢°ËÅì¡¢À¥¸Å¤é¤¬ÀèÈ¯¡ª¡ÚWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¡Û
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÂåÉ½Àï¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ11·î19Æü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè£¶Àï¤ÇÃæ¹ñÂåÉ½¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯11¿Í¤È¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
GK
£±ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
DF
22À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¹¥¤¥¹¡Ë
£´ÈÄÁÒ¡¡Þæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
16Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
MF/FW
£¶±óÆ£¡¡¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
17ÅÄÃæ¡¡ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
14°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
13ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
£¸ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
20µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
19¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡õÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡ªWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÏ¢Àï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë
GK
12ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
23Ã«¡¡¹¸À¸¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
DF
£²¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
£³¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥ë¡¼¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
MF/FW
£µ¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
£·»°ãø¡¡·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
£¹¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
10Æ²°Â¡¡Î§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
11Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
15³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
18Âç¶¶Í´µª¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
21´ú¼êÎç±û¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍ½Áª£µ»î¹ç¤Ç£´¾¡£±Ê¬¤ÎÌµÇÔ¡£¾¡ÅÀ13¤Ç¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï£¹·î¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âè£±Àï¤Ç£·¡Ý£°¤Î°µ¾¡¡£º£²ó¤âºÆ¤ÓÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÖüÌçÇòºí¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¡È´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¡É¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç19Æü¤Î21»þ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡ÀèÈ¯11¿Í¤È¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
GK
£±ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
DF
22À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¹¥¤¥¹¡Ë
£´ÈÄÁÒ¡¡Þæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
16Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
£¶±óÆ£¡¡¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
17ÅÄÃæ¡¡ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
14°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
13ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
£¸ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
20µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
19¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡õÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡ªWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÏ¢Àï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë
GK
12ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
23Ã«¡¡¹¸À¸¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
DF
£²¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
£³¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥ë¡¼¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
MF/FW
£µ¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
£·»°ãø¡¡·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
£¹¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
10Æ²°Â¡¡Î§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
11Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
15³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
18Âç¶¶Í´µª¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
21´ú¼êÎç±û¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍ½Áª£µ»î¹ç¤Ç£´¾¡£±Ê¬¤ÎÌµÇÔ¡£¾¡ÅÀ13¤Ç¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï£¹·î¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âè£±Àï¤Ç£·¡Ý£°¤Î°µ¾¡¡£º£²ó¤âºÆ¤ÓÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÖüÌçÇòºí¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¡È´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¡É¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç19Æü¤Î21»þ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô