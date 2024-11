【G-STAR2024】11月14日~17日 開催場所:BEXCO(韓国・釜山)

G-STAR2024にて、YostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」のカフェが登場している。

登場したのは、「カフェ ブルーアーカイブ」と名付けられた店舗。G-STAR2024の会場となっているBEXCOのカフェが「ブルーアーカイブ」とコラボしており、看板はアロナとプラナが大きく目立つ。

看板のアロナとプラナ

コラボ内容を紹介する案内

コラボの内容は、店内で何かしらの飲み物を注文すると、ゲーム内アイテムと交換できるクーポンと、カップ用のスリーブがもらえるというもの。クーポンとスリーブは「3rd Anniversary」と書かれた韓国での3周年記念イラストが使用されており、かわいらしい仕上がりだ。

G-STAR2024においては、「ブルーアーカイブ」は本カフェ以外の出展はとくにないが、開発は韓国のNEXON Gamesというだけあってファンも多い。カフェには熱心なファンが列をつくっていたほか、会場内外では「ブルアカ」のコスプレイヤーも多く見られた。

10月にはNEXON Gamesの次回作「プロジェクトRX」が発表されており、今後の展開にもぜひ期待したい。

店内の様子。アロナとプラナが出迎えてくれる

飲み物を注文するとコラボ特典がもらえる。韓国での3周年記念イラストがデザインに使用されている

カップ用のスリーブ

こちらはクーポンのデザイン

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.