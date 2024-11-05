¤Àー¤ì¤À¡© ¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡Ú¥ß¥¹¥É ¥Ý¥±¥â¥ó ¥Éー¥Ê¥Ä¡Û
11·î6Æü È¯ÇäÍ½Äê
(C)Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK.
11·î6Æü È¯ÇäÍ½Äê
¡¡¥À¥¹¥¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¤Ï¡¢11·î6Æü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥ß¥¹¥É ¥Ý¥±¥â¥ó ¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥É ¥Ý¥±¥â¥ó ¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ç¤Ï¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Üー¥ë¤Ê¤É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤â¤°¤é¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥Ç¥£¥°¥À¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
||◤¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±◥||- ¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä (@misterdonut_jp) November 5, 2024
¡¡¡¡¡¡º£Ç¯¤Ï¤¢¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬
¡¡¡¡¡¡ ¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë❗️
||◣¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²◢||
🟫🟫11·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¿·È¯Çä🟫🟫
¤ï¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤Í🙌#¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä #¥ß¥¹¥É #¥Ý¥±¥â¥ó pic.twitter.com/pryfr14esJ
(C)Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK.
(C)2003-2024 Mister Donut. All Rights Reserved.