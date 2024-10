ゲストにより快適なパーク体験を届けるため、一部のパーク・オリジナルグッズをオンライン販売している「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア」

入場当日であれば、パーク内で展開するほとんどすべてのグッズが購入できる新サービスを追加し、リニューアルオープンします☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア」リニューアルオープン

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

リニューアルオープン日:2024年11月6日(水)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアURL:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/shopping/official-onlinestore

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが運営する、ゲストにより快適なパーク体験を届けるため、一部のパーク・オリジナルグッズをオンライン販売している「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア」

入場当日であれば、パーク内で展開するほとんどすべてのグッズが購入できる新サービスが追加され、リニューアルオープンします。

パーク入場後に「パーク来場登録」をすると、スマートフォン上でパークグッズの購入から配送までの手続きが可能です。

それだけではなく、店舗内で見つけたグッズも、値札についているバーコードをオンラインストア上で読み込むと、簡単にグッズ検索ができるため、店舗でのお買い物がスムーズに、またアトラクションなどの待ち時間やお食事中でも、効率的にお買物ができます。

また、購入したグッズは後日自宅など指定の配送先お届け。

パークを楽しんでいる間も帰り道でもおみやげなどの荷物を持ち運ぶことなく身軽で快適な「ショッピング体験」が楽しめる新サービスです。

特長1)パークで販売されているほぼすべてのグッズが購入できる

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

パーク入場後にオンラインストア上で「パーク来場登録」をタップしてください。

登録後、パーク内限定のグッズもオンラインストア上で購入できます。

※一部対象外の商品があります。

特長2)手ぶらでパークを楽しめて帰りもラクラク

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

オンラインストアで購入したグッズは、後日指定の配送先にお届け。

パーク体験中の荷物を最小限にできるのも魅力のひとつです。

パーク内はもちろん、帰り道の荷物も気にすることなくパーク体験ができます。

特長3)店頭のグッズは、バーコードで画像検索ができる

パーク内で見つけた気になるグッズは、オンラインストア上でバーコード画像を読み込めば、簡単に商品検索が可能。

「パーク来場登録」を行えば、パーク内限定商品をその場でカートに追加でき、最後にまとめて購入することもできます。

「来場登録」を行ったあとは、当日23:45までオンラインストアでショッピングができるので、帰宅後に買い忘れに気づいても安心です。

マリオカート チョコレート 貯金箱

価格:3,900年(税込)

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

おみやげにぴったりのお菓子や

マリオカート ティッシュカバー

価格:4,600円(税込)

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

自宅で使えるホームグッズ、

スヌーピー ぬいぐるみ(Lサイズ)

価格:13,000円(税込)

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

クッションや「スヌーピー」の大きなぬいぐるみ、

ミニオン チューインガムマシーン

価格:4,500円(税込)

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ミニオン」のチューインガムマシーンなどをオンラインストアで購入すれば、帰り道も身軽になります。

ほかにも「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」にて店舗限定で販売されている「LOVE HAS NO LIMITチャリティTシャツ」も登場予定です。

パーク内各ストアで販売中のグッズをオンラインで購入できる新サービス。

2024年11月6日よりリニューアルオープンする、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア」の紹介でした☆

