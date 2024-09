【PHOTO】日本ドラマ「Love in The Air-恋の予感-」主演4人が「ソウルファッションウィーク」に出席

4日、ソウル中(チュン)区ソウル東大門(トンデムン)デザインプラザ(DDP)で開かれた「2025 S/S ソウルファッションウィーク」に、日本ドラマ「Love in The Air-恋の予感-」で主演を務める俳優の南雲奨馬、濱屋拓斗、鈴木曉、長妻怜央が出席した。



「Love in The Air-恋の予感-」は、世界中でヒットしたタイのBLドラマを日本でリメイクした作品だ。