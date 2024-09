縦折りフォルダブルスマホ「motorola razr 50」と「motorola razr 50 ultra」が日本でいよいよ9月17日に発表へ!

モトローラ・モビリティ・ジャパンは2日、同社の公式X(旧:Twitter)アカウント( @MotorolaJP )においてティザー画像とともに「15 days to go.」と投稿して最新フォルダブルスマートフォン(スマホ)「motorola razr 50」および「motorola razr 50 ultra」の日本市場での発表を2024年9月17日(火)に行うことを示唆しています。

左がmotorola razr 50、右がmotorola razr 50 ultra 左がmotorola razr 50、右がmotorola razr 50 ultra

機種 motorola razr 50 motorola razr 50 ultra 型番 XT2453-* XT2451-* 大きさ 171.30×73.99×7.25mm

88.08×73.99×15.85mm 171.42×73.99×7.09mm

88.09×73.99×15.32mm 重さ 188.6g 189g 本体色 Koala Grey

Beach Sand

Spritz Orange Midnight Blue

Spring Green

Peach Fuzz

Hot Pink メイン画面 6.9インチpOLED

1080×2640ドット(413ppi) 6.9インチpOLED

1080×2640ドット(413ppi) カバー画面 3.63インチpOLED

1056×1066ドット(413ppi) 4.0インチpOLED

1272×1080ドット(417ppi) SoC Dimensity 7300X Snapragon 8s Gen 3 RAM 8GB、12GB(LPDDR4X) 12GB(LPDDR5X) ROM 256GB、512GB(UFS2.2) 512GB(UFS4.0) アウトカメラ 50MP(広角)

13MP(超広角・マクロ) 50MP(広角)

50MP(望遠)

※光学2倍 インカメラ 32MP(広角) 32MP(広角) 電池容量 4200mAh 4000mAh 急速充電 30W 45W 防水 IPX8 IPX8

motorola razr 50およびmotorola razr 50 ultraについてはグローバル向け製品の発表時に日本に投入することが明らかにされており、その後、すでに紹介しているように総務省が「高周波利用設備の型式指定・型式確認の公示」にて公開している日本向けの認証を取得し、両機種ともに日本でも時期は未定ながら発売する準備を進めていることが判明しており、今回、モトローラ・モビリティ・ジャパンが示唆したことによっていよいよ日本でもmotorola razr 50およびmotorola razr 50 ultraが発表されることになりそうです。なお、これらの認証によって少なくともmotorola razr 50が「XT2453-9」および「XT2453-7」の2モデル、motorola razr 50 ultraとなる「XT2451-3」の1モデルが存在することがわかっており、これまでの販売実績から鑑みると、片方がオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)で、もう片方がソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」向けとなると予想され、SoftBank版は製品名が「motorola razr 50s」となる可能性が高いと思われます。一方、motorola rarz 50 ultraは1モデルのみなので、オープン市場向けメーカー版のみが投入されるのではないかと考えられます。motorola razr 50およびmotorola razr 50 ultraはともにMotorolaが展開するフォルダブルスマホ「motorola razr」シリーズの最新機種で、motorola razrシリーズは日本でも販売されており、昨年はいわゆる「SIMフリーモデル」となるオープン市場向け(メーカー版)「motorola razr 40」および「motorola razr 40 ultra」、そしてソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」向け(キャリア版)「「motorola razr 40s」が発売されましたが、これらの機種はその後継となります。フォルダブルスマホには主に閉じた状態では普通のスマホサイズで開くとタブレットサイズになるような“横開き型”と開くと普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトで持ちやすくなるという“縦開き型”がありますが、両機種ともにそれぞれ縦開き型となっており、新たに折り畳んだ時にも使える外側にあるサブディスプレイが大型化し、motorola razr 50 ultraは業界最大の4.0インチ、motorola razr 50も3.6インチで、折り畳んだ状態でアウトカメラモジュールを除くとほぼ全面に広がりました。その他の詳細な製品情報は『新フォルダブルスマホ「motorolarazr 50」と「motorola razr 50 ultra」を発表!外側ディスプレイ大型化やAI対応など。日本でも発売へ - S-MAX』をご覧ください。

