話題の新店5軒をまとめて紹介！ ミシュラン常連店がオープンしたベーカリーから、人気スイーツ店の移転まで

1. GOURMANIA(東京・神楽坂)

2024年6月、神楽坂駅から徒歩6分ほどの場所に、“おいしい”を突き詰めた満腹必至のおまかせコースを堪能できる創作料理「GOURMANIA」がオープンしました。

GOURMANIA 出典:た96さん

2. QUOI(大阪・本町)

<店舗情報>◆GOURMANIA住所 : 東京都新宿区白銀町1-15 SEKビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

大阪に日本中のフーディーの心をざわめかせるベーカリーが誕生しました。2024年5月、大阪・本町にオープンした「QUOI(クワァ)」です。

QUOI 出典:ナヌークさん

3. 鮨 森学(京都市役所前)

<店舗情報>◆QUOI住所 : 大阪府大阪市中央区瓦町3-2-13TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年6月、「鮨 森学(もりがく)」が京都市役所近くにオープンしました。店があるのは、京都市役所前駅から鴨川に向かって歩き、木屋町通を一本入った、京都らしい風情のある建物が並ぶエリアです。

鮨 森学 写真:お店から

4. MARUNESE(東京・明大前)

<店舗情報>◆鮨 森学住所 : 京都府京都市中京区木屋町通二条下る東生洲町489TEL : 050-5593-7055

2024年6月、東京・明大前に「MARUNESE(マルネーゼ)」がオープンしました。オーナーシェフの丸本一貴さんは13年間、本場イタリアで現地の美食家たちをうならせてきた実力の持ち主です。

MARUNESE 出典:kazu.503さん

5. bonbons créatifs(東京・緑が丘)

<店舗情報>◆MARUNESE住所 : 東京都世田谷区松原2-21-15 1FTEL : 070-8985-3136

2024年7月、緑が丘駅から徒歩2分ほどの場所に、代々木で人気を得ていたケーキと焼き菓子とパンの店「bonbons créatif」が、移転オープンしました。

bonbons créatifs 出典:零108さん

<店舗情報>◆bonbons créatifs住所 : 東京都目黒区緑ヶ丘1-23-11 森山森山ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

