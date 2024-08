香港ディズニーランド・リゾートにスパイダーマンのアトラクションが登場、マーベル新エリア拡張

香港ディズニーランド・リゾートはマーベルをテーマにしたエリアを拡張し、新しいアトラクションを設置することを発表した。スパイダーマンのアトラクションが新登場する。

全人類と世界のより良い明るい未来のために、アベンジャーズから最も優秀な頭脳が集結し、スターク・エキスポに新しいパビリオンを出展し、最新の発明と技術を紹介する、というコンセプト。スターク・インダストリーズの新米インターン、ピーター・パーカー(スパイダーマン)が最新の画期的な技術を披露する。スパイダーマンの存在が恐ろしい悪役を呼び寄せ、HKDLを大混乱に陥れる。ピーターは、対決に巻き込まれたゲストを救いながら、新しいテクノロジーを守るためにあらゆる助けを必要とすることとなる。

トゥモローランドに登場するというスパイダーマンのアトラクションのコンセプトアートが公開されている。ゲストは、スパイダーマンとドクター・オクトパスの戦いに巻き込まれることとなるようだ。



今回の計画は、マーベルの世界に没入体験できるHKDLトゥモローランドの拡張プランの第三弾であり、それには全く新しいエンターテイメント、ショッピング体験、そしてダイニングが含まれる。HKDLはマーベル・スーパーヒーローズの中心地としてさらに拡大し、世界中から集まったマーベルファンは団結してマーベル・ユニバースのさまざまな物語に登場する悪役たちと戦うことができる。



HKDLでのマーベル・サーガは、トニー・スターク(アイアンマン)がスターク・インダストリーズのアジア本社として香港を選んだことから始まった。HKDLでは、スターク・インダストリーズの最大かつ最新のハイテク作品を展示しており、スターク・エキスポの本拠地になりつつある。HKDLでしか体験することのできない アイアンマン・エクスペリエンス(AIA提供) や アントマン&ワスプ:ナノ・バトル! は2017年と2019年にアトラクションの提供を開始して以来、何百万人ものゲストを楽しませてきた。

マーベルをテーマにした2つの既存のアトラクションが絶大な人気を博しているのに続き、マーベル・スーパーヒーローの豊富なラインナップ、ADV (Avengers Development Vehicle:アベンジャーズ・デプロイメント・ビークル)、マーベルにインスパイアされた唯一無二のドローンショーなど、多くの季節限定のオファーを提供してきた。

この発表はディズニーのファンイベント「D23 2024」にて行われたもの。他、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク内の元祖アベンジャーズ・キャンパスには2つの新しいアトラクション、アベンジャーズ・インフィニティー・ディフェンスとスターク・ライト・ラボが追加され、広さが倍に。上海ディズニーリゾートには、同リゾート初となる大規模なスーパーヒーロー・アトラクション、『スパイダーマン』をテーマにした迫力のスリルコースターが導入されることも発表された。

