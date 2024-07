左上から時計回りにBOYZTERIOS、Last Forever、「Last Forever」ジャケ写、「What’s Up!!」ジャケ写

スターダストプロモーションが手がける若手俳優集団”EBiDAN”の研究生から選抜されるプロジェクト「EBiDAN NEXT」から、音楽レーベル“SDR”が制作する楽曲に合わせて“楽曲選抜”オーディションで選出された2組による期間限定チーム「BATTLE BOYS」のエリア企画第2弾がスタートする。

今回はEBiDAN NEXTの東京エリアメンバーを対象にオーディションを実施、2組が選出され、それぞれチーム名が「Last Forever from BATTLE BOYS」(ラストフォーエヴァー)、「BOYZTERIOS from BATTLE BOYS」(ボーイズテリオス)になることが発表された。

「Last Forever from BATTLE BOYS」が歌う『Last Forever』は、キラキラとした清涼感あるサウンドに、フレッシュなボーカルが映える。一方、「BOYZTERIOS from BATTLE BOYS」の『What’s Up!!』はロックサウンドにのせて「仲間」を思う気持ちを力強く歌う。両2曲は7月31日に配信決定。

尚、こちらの新曲は8月15日、16日に国立代々木競技場 第二体育館で開催される「プチエビ〜プチっとEBiDAN THE LIVE〜」にて初パフォーマンスとなる。「Last Forever from BATTLE BOYS」は8月15日“キュンキュンスクールデイ“、16日“ギラギラスクールデイ”、「BOYZTERIOS from BATTLE BOYS」は15日“ワイワイスクールデイ”に出演する。

そして、8月24日に東京エリアのエビダン研究生メンバーが集う「EBiDAN NEXT TOKYO LIVE’24 vol.5」(東京都・シティホール&ギャラリー五反田)の開催が決定。内容の異なる2部制で、チケットは本日よりEBiDAN NEXTファンクラブで先行受付が開始している。▼メンバー詳細Last Forever from BATTLE BOYS浅井陽人/大野遥斗/荘司亜虎/長野蒼大/橋新夢/松崎朔弥/光延ジヨウBOYZTERIOS from BATTLE BOYS犬塚心/越山敬達/須藤琉偉/長崎大晟/中野龍/ 宮本琉成/りきまる▼楽曲詳細2024年7月31日各配信サイトで配信スタートLast Forever from BATTLE BOYS「Last Forever」BOYZTERIOS from BATTLE BOYS「What’s Up!!」