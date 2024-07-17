¿¹¹áÀ¡¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÌÜ¤ó¶Ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖA LABBO¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈþÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡ÖÌÜ¤ó¶Ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤¹¤ë²ÃÇ¼¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤à¤é¤¤ã¤ß¡¢¤½¤ó¤ÊA¥Þ¥Ã¥½¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ÈÈþÍÆÃµµæ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡É¤Ë¿¹¹áÀ¡¤¬½éÅÐ¾ì¡£
ËÁÆ¬¡¢¡ÖÈþÍÆ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿¹¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø²¿¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ªÈ©¤âÈ±¤â¥Ü¥Ç¥£¤âÁ´Éô¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
A¥Þ¥Ã¥½¡¦²ÃÇ¼¤¬¡Ö¡È¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡É¤òÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡ÖÌÜ¤ó¶Ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤¹¤ë²ÃÇ¼¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤à¤é¤¤ã¤ß¡¢¤½¤ó¤ÊA¥Þ¥Ã¥½¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ÈÈþÍÆÃµµæ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡É¤Ë¿¹¹áÀ¡¤¬½éÅÐ¾ì¡£
ËÁÆ¬¡¢¡ÖÈþÍÆ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿¹¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø²¿¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ªÈ©¤âÈ±¤â¥Ü¥Ç¥£¤âÁ´Éô¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
A¥Þ¥Ã¥½¡¦²ÃÇ¼¤¬¡Ö¡È¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡É¤òÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡ÖÌÜ¤ó¶Ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£