NOMUは、「元祖博多鶏鉄板チキンマン」をオープンしました。

NOMU「元祖博多鶏鉄板チキンマン」

オープン日: 2024年6月25日

所在地 : 〒810-0003

福岡県福岡市中央区春吉3-24-23 HARUYOSHIスクエア201

アクセス : 天神南駅から徒歩5分、櫛田神社前駅から徒歩10分

営業時間 : 11:00〜23:00(LO 22:30)

定休日 : なし

総席数 : カウンター席3席、テーブル席16席

NOMUは、元祖博多鶏鉄板チキンマン」をオープン!

オープンを記念し、「プレスリリースを見た」でご飯セットが無料になるキャンペーンを2024年8月31日まで実施中です。

■特長

(1)素材へのこだわり

国産セセリのジューシーさと季節により産地を厳選したキャベツのシャキシャキ感がマッチ。

ニンニクを少し加えた風味豊かな一品です。

(2)多彩な味変化

自家製辛子味噌、オリジナルポン酢、柚子胡椒の3種類の調味料で、味の変化を楽しむことができます。

自家製辛味噌 :味噌と唐辛子と数種類の調味料で独自にブレンドした鶏鉄板にかかせない自家製辛味噌

オリジナルポン酢:こだわりの酢と博多の醤油をブレンドし風味と味わいを追求したポン酢

柚子胡椒 :鶏鉄板によく合う大分県発祥の柚子胡椒を厳選

(3)こだわりの唐揚げ

ニンニクと生姜をバランス良く使用したサイドメニューの唐揚げは、外はカリッと中はジューシーに仕上がっています。

■メニュー 一例

【鶏鉄板】

・1人前 980円

・1.5人前 1,380円

・ダブル 1,780円

【鶏鉄板(ニンニク抜き)】

・1人前 980円

・1.5人前 1,380円

・ダブル 1,780円

【ご飯と味噌汁セット】

・ご飯中盛 200円

・ご飯大盛 250円

・ご飯特盛 300円

■キャンペーン

オープンを記念し、「プレスリリースを見た」でご飯セットが無料になるキャンペーンを2024年8月31日まで実施中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジューシーな国産セセリ!NOMU「元祖博多鶏鉄板チキンマン」 appeared first on Dtimes.