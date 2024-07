米オクラホマ州で、今年5月に1歳4か月の息子を5時間以上も車の中に放置したまま カジノ で遊んでいた女が起訴された。女は当初、 警察 に対し「20分だけ車から離れていた」と主張していたが、 カジノ で5時間以上も過ごしていた事実が 防犯 カメラ により確認されたという。米ニュース メディア 『The News on 6』などが伝えた。 育児放棄 の疑いで起訴されたのは、デイシー・イェーガー(Dacie Yeager)だ。5月31日、米オクラホマ州カトゥーサにある ホテル 「Hard Rock Hotel & Casino」の 駐車場 で、エンジンがかかったままの車を警備員が発見した。車内を確認すると、幼い男児が1人だけで放置されていることが分かった。

車には鍵がかかっていたため男児を助けることはできず、保護者が現れる様子もなかったため、警備員はカトゥーサ 警察 に通報した。しばらくして 警察 官が到着し、車の持ち主で男児の母親であるデイシーが カジノ から走って出てきた。当時の様子は 警察 官のボディ カメラ が捉えており、「なぜ子どもを車に置き去りにしたんだ?」とデイシーに問う 警察 官の声が聞こえる。デイシーが「父親を探しに行っていたんです」と答えると、 警察 官は「これは 刑務所 送りになるような行為だ。なぜ子どもを置いていったんだ?」と怒りをあらわにしている。デイシーは「父親を探しに出ていたんです」と繰り返し説明し、話の途中で車のそばに向かった。取り乱していたデイシーに、 警察 官は「子どもが無事か確かめなきゃいけない。車の鍵を開けて」と指示した。ドアが開き、警備員とみられる女性が赤ちゃんを抱き上げて無事を確認し、デイシーに渡した。デイシーによると、息子は健康上の問題があり、栄養チューブを常に装着しているということだった。しかし男児を発見した時、チューブは外れていたという。 警察 の取り調べを受けたデイシーは、辻褄の合わない話をしていたそうだ。 警察 カメラ 防犯 を確認したところ、午前9時半にデイシーが カジノ へ入っていく姿が捉えられていた。その後、出てくる姿は映っておらず、 警察 のもとにデイシーが駆け寄ったのは、午後2時50分のことだった。デイシーは 警察 に「20分くらいしか車から離れていない」と話したが、 防犯 カメラ の映像によれば5時間以上も カジノ で過ごしていたことになる。病院に運ばれた男児は、オムツを外すと汚れていたそうだ。また、デイシーは「子どもをうっかり車に置いていってしまった」とも主張したが、 警察 は意図的な行為とみて、デイシーを 育児放棄 の疑いで起訴し、勾留した。現在のデイシーは保釈されたと報じられている。カトゥーサ 警察 のルーニー・ベナイト署長(Ronnie Benight)は、「なんて無責任なんだ。何か困っているのなら助けを求めなさい。特に子どもを危険にさらすようなことなら、なおさらです。誰かが車を壊して盗むかもしれないし、車が動かなくなって、エアコンが止まってしまう可能性もあるんです」とコメントした。今回のニュースに、人々からは「この男の子は、こんな扱いを受けるために生まれたわけじゃない」「幼い子を車に5時間も放置するなんて、信じられない」「誰かに連れ去られてしまっていたかもしれないよ」「子どもがそんなに邪魔なら、養子に出せばいいのに」などといった声が寄せられた。ちなみに2020年10月には米ネバダ州で、車内に閉じ込められた1歳女児を救出するために 警察 官が窓を割ろうとしたところ、父親が「修理代がない」と拒否したため、女児は亡くなってしまった。画像は『The News on 6 「BODY CAMERA VIDEO SHOWS POLICE IN TERA CT WITH WOMAN ACCUSED OF LEAVING CHILD IN CAR WHILE INSIDE CASINO」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)