大宮vs岩手 スタメン発表
[6.29 J3第19節](NACK)
※19:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 17 中野克哉
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 23 杉本健勇
控え
GK 40 志村滉
DF 16 植田悠太
DF 34 村上陽介
MF 8 高柳郁弥
MF 39 泉澤仁
FW 42 藤井一志
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 5 佐古真礼
DF 13 小暮大器
DF 18 宮市剛
DF 51 深津康太
MF 17 新里涼
MF 23 豊田晃大
MF 30 安達秀都
FW 10 オタボー・ケネス
FW 11 桐蒼太
FW 19 佐藤未勇
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 16 柳世根
DF 22 西大伍
MF 14 松原亘紀
MF 29 水野晃樹
MF 88 キム・ジェヨン
FW 9 都倉賢
監督
神野卓哉
※19:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 17 中野克哉
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 23 杉本健勇
控え
GK 40 志村滉
DF 16 植田悠太
DF 34 村上陽介
MF 8 高柳郁弥
MF 39 泉澤仁
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 5 佐古真礼
DF 13 小暮大器
DF 18 宮市剛
DF 51 深津康太
MF 17 新里涼
MF 23 豊田晃大
MF 30 安達秀都
FW 10 オタボー・ケネス
FW 11 桐蒼太
FW 19 佐藤未勇
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 16 柳世根
DF 22 西大伍
MF 14 松原亘紀
MF 29 水野晃樹
MF 88 キム・ジェヨン
FW 9 都倉賢
監督
神野卓哉