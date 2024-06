バーガーキングにて、人気の定番バーガー「アボカドワッパー」の期間限定メニューが2つ同時に楽しめる「メキシカンフェス」を開催!

メキシカンな旨さを存分に楽しめる、新開発の「クリーミーチポトレソース」を使用した「クリーミーチポトレ・アボカドワッパー」などが新たに登場します☆

バーガーキング「メキシカンフェス」

発売日:2024年6月14日(金)〜

開催店舗:全国のバーガーキング

※東京競馬場店と京都競馬場店では販売されません

バーガーキングで、人気の定番バーガー「アボカドワッパー」の期間限定メニューが2つ同時に堪能できる「メキシカンフェス」を開催!

メキシカンな旨さを存分に楽しめる、販売中の期間限定メニュー「メキシカン・アボカドワッパー」に、新開発の「クリーミーチポトレソース」を使用した「クリーミーチポトレ・アボカドワッパー」が新たに登場します。

新開発の「クリーミーチポトレソース」には、赤く熟したハラペーニョを乾燥させて燻製にしたメキシコの伝統的な香辛料チポトレを使用。

さらにチリペッパー、クミン、コリアンダーなど数種のスパイスとハーブを使用した、クリーミーさとスモーキーな風味、ほどよい辛さが特長の本格ソースです。

チーズクリーミーチポトレ アボカドワッパー

価格:単品 940円(税込)/セット 1,240円(税込)

直火焼きの100%ビーフパティとクリーミーでリッチな味わいのアボカドに、コクのあるチェダーチーズ2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオンなどの豊富な野菜、ピクルスを重ねた「チーズクリーミーチポトレ アボカドワッパー」

マヨソースと、チポトレ、ガーリック、チリペッパー、オレガノ、クミン、ハラペーニョペッパー、コリアンダーの7種のスパイスとハーブを使用したクリーミーさとスモーキーさがたまらない「クリーミーチポトレソース」で仕上げてあります。

新開発のソースとコクのあるチーズが相性抜群なバーガーです。

クリーミーチポトレ アボカドワッパー

価格:単品 840円(税込)/セット 1,140円(税込)

ビーフパティとアボカドに、レタス・トマト・オニオンの野菜、ピクルスを重ねた「クリーミーチポトレ アボカドワッパー」

ソースには、マヨソースとクリーミーさとスモーキーさがたまらない新開発の「クリーミーチポトレソース」が使用されています。

特製ソースが直火焼きビーフとクリーミーなアボカドを引き立てる本格バーガーです。

ダブルクリーミーチポトレ アボカドワッパー

価格:単品 1,190円(税込)/セット 1,490円(税込)

ビーフパティ2枚とアボカドや野菜、ピクルスを重ねた「ダブルクリーミーチポトレ アボカドワッパー」

マヨソースと「クリーミーチポトレソース」で仕上げた、ボリューム満点のワッパーです。

販売中「メキシカン・アボカドワッパー」

ラインナップ:

チーズメキシカン アボカドワッパー価格:単品 940円(税込)/セット 1,240円(税込)メキシカン アボカドワッパー価格:単品 840円(税込)/セット 1,140円(税込)ダブルメキシカン アボカドワッパー価格:単品 1,190円(税込)、セット 1,490円(税込)

2023年に販売され人気を博した、バーガーキングの人気バーガー「メキシカン・アボカドワッパー」が進化を遂げて復活!

直火焼きの100%ビーフパティとクリーミーなアボカドに、サクサクとしたクランチーな食感とクローブ、コリアンダーを新たに加えた11種のスパイスが本格ピリ辛な新メキシカンフレークを合わせた、メキシカンな旨さを存分に楽しめる期間限定バーガーです。

スパイス11種のフレークを使った本格ピリ辛バーガー3品!バーガーキング「メキシカン・アボカドワッパー」 スパイス11種のフレークを使った本格ピリ辛バーガー3品!バーガーキング「メキシカン・アボカドワッパー」 続きを見る

7種類のスパイスとハーブが入った新開発の「クリーミーチポトレソース」のクリーミーでスモーキーな味わいを愉しめる、メキシコの香辛料「チポトレ」を使用した新発売のバーガー。

バーガーキングにて2024年6月14日より開催される「メキシカンフェス」の紹介でした☆

アメリカンBBQと濃厚チーズを味わう本格グルメバーガー!バーガーキング「ビッグマウス」 アメリカンBBQと濃厚チーズを味わう本格グルメバーガー!バーガーキング「ビッグマウス」 続きを見る

ビーフパティ4枚&チェダーチーズ6枚の超大型チーズバーガー!バーガーキング「アグリー ザ・ワンパウンダー」 ビーフパティ4枚&チェダーチーズ6枚の超大型チーズバーガー!バーガーキング「アグリー ザ・ワンパウンダー」 続きを見る

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)です

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売です

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 濃厚ピリ辛な”クリーミーチポトレソース”を使用!バーガーキング「メキシカンフェス」 appeared first on Dtimes.