岡山vs愛媛 スタメン発表
[6.12 天皇杯2回戦](Cスタ)
※19:00開始
主審:山下良美
副審:浜本祐介、堀格郎
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 16 河野諒祐
DF 18 田上大地
DF 55 藤井葉大
MF 2 高木友也
MF 6 輪笠祐士
MF 30 山田恭也
MF 44 仙波大志
FW 10 田中雄大
FW 27 木村太哉
FW 29 齋藤恵太
控え
GK 13 金山隼樹
DF 5 柳育崇
MF 25 吉尾虹樹
MF 42 高橋諒
FW 19 岩渕弘人
FW 39 早川隼平
FW 69 末宗寛士郎
監督
木山隆之
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 16 三原秀真
DF 20 カン・ソンチャン
MF 3 森脇良太
MF 18 菊地俊介
MF 21 パク・ゴヌ
MF 23 ユ・イェチャン
FW 24 佐藤諒
FW 27 舩橋京汰
FW 28 浜下瑛
控え
GK 49 黒川雷平
DF 19 尾崎優成
DF 34 島佑成
MF 14 谷本駿介
MF 25 石浦大雅
MF 7 曽根田穣
FW 40 曽田一騎
監督
石丸清隆
※19:00開始
主審:山下良美
副審:浜本祐介、堀格郎
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 16 河野諒祐
DF 18 田上大地
DF 55 藤井葉大
MF 2 高木友也
MF 6 輪笠祐士
MF 30 山田恭也
MF 44 仙波大志
FW 10 田中雄大
FW 27 木村太哉
FW 29 齋藤恵太
控え
GK 13 金山隼樹
DF 5 柳育崇
MF 25 吉尾虹樹
MF 42 高橋諒
FW 39 早川隼平
FW 69 末宗寛士郎
監督
木山隆之
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 16 三原秀真
DF 20 カン・ソンチャン
MF 3 森脇良太
MF 18 菊地俊介
MF 21 パク・ゴヌ
MF 23 ユ・イェチャン
FW 24 佐藤諒
FW 27 舩橋京汰
FW 28 浜下瑛
控え
GK 49 黒川雷平
DF 19 尾崎優成
DF 34 島佑成
MF 14 谷本駿介
MF 25 石浦大雅
MF 7 曽根田穣
FW 40 曽田一騎
監督
石丸清隆