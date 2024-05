イングランドの“古豪”ニューカッスルの来日が決定！　7月31日に浦和、8月3日に横浜FMと激突

Jリーグは14日、今夏にプレミアリーグに所属するニューカッスルが来日することを発表した。今回の発表によると、JリーグとNTTドコモが主催する『Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo』にプレミアリーグの“古豪”ニューカッスルが参加するとのことだ。同クラブは7月31日に『埼玉スタジアム2002』で浦和レッズと、8月3日に『国立競技場』で横浜F・マリノスと対戦する。なお、同シリーズには、ブンデスリーガに所属するシュトゥットガルトの参戦も決まっている。

大会の概要は以下の通り。Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo(略称Jリーグインターナショナルシリーズ)公益社団法人 日本プロサッカーリーグ、株式会社NTTドコモ浦和レッドダイヤモンズ株式会社(浦和レッズ)・浦和レッズ vs ニューカッスル横浜マリノス株式会社(横浜F・マリノス)・横浜F・マリノス vs ニューカッスル浦和レッズ vs ニューカッスル(埼玉スタジアム2002/7月31日・19時30分キックオフ)▼第一次 先行抽選販売対象:dポイントクラブ会員開始日:5月31日(金)18:00(予定)※dアカウントの発行、もしくはログインが必要です※JリーグIDの会員登録(無料)が必要です※dカードでのお支払いで当選確率がアップする施策も実施予定です▼第二次 浦和レッズ クラブ先行抽選販売>対象:浦和レッズ REX CLUB LOYALTYk会員、REX CLUB REGULAR会員(2024年度)開始日:6月14日(金)18:00(予定)※REX CLUB REGULAR会員は、6月17日(月)23:59 までにご入会および年会費決済を完了いただいた会員が対象となります。▼一般販売(先着)開始日:6月21日(金)18:00(予定)横浜F・マリノス vs ニューカッスル(国立競技場/8月3日・19時キックオフ)▼第一次 先行抽選販売対象:dポイントクラブ会員開始日:5月31日(金)18:00(予定)※dアカウントの発行、もしくはログインが必要です※JリーグIDの会員登録(無料)が必要です※dカードでのお支払いで当選確率がアップする施策も実施予定です▼第二次 横浜F・マリノス クラブ会員先行販売(先着)対象:横浜F・マリノス シーズンチケット・トリコロールメンバーズ会員開始日:6月14日(金)18:00(予定)▼一般販売(先着)開始日:6月21日(金)18:00(予定)