[4.28 J2第12節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:榎本一慶

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 31 圍謙太朗

DF 2 岡崎亮平

DF 5 河野貴志

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

MF 6 諸岡裕人

MF 8 畑潤基

MF 29 佐藤大樹

MF 80 小野原和哉

FW 10 小松蓮

FW 11 梶谷政仁

控え

GK 1 山田元気

DF 3 小柳達司

MF 14 大石竜平

MF 25 藤山智史

FW 15 丹羽詩温

FW 40 青木翔大

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

吉田謙

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 5 ガブリエウ

DF 22 岩武克弥

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 13 小川慶治朗

MF 15 伊藤翔

MF 20 村田透馬

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

DF 6 和田拓也

MF 14 中野嘉大

MF 25 三田啓貴

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

監督

四方田修平