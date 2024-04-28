秋田vs横浜FC スタメン発表
[4.28 J2第12節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 2 岡崎亮平
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 8 畑潤基
MF 29 佐藤大樹
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 1 山田元気
DF 3 小柳達司
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 15 丹羽詩温
FW 40 青木翔大
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
吉田謙
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 ガブリエウ
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 15 伊藤翔
MF 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
MF 14 中野嘉大
MF 25 三田啓貴
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 2 岡崎亮平
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 8 畑潤基
MF 29 佐藤大樹
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 1 山田元気
DF 3 小柳達司
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 15 丹羽詩温
FW 40 青木翔大
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
吉田謙
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 ガブリエウ
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 15 伊藤翔
MF 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
MF 14 中野嘉大
MF 25 三田啓貴
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
監督
四方田修平