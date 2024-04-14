[4.14 J3第10節](富山)

※14:00開始

主審:宇田賢史

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 14 下堂竜聖

MF 2 脇本晃成

MF 16 末木裕也

MF 18 伊藤拓巳

MF 20 大山武蔵

MF 24 河井陽介

MF 25 安光将作

MF 33 高橋馨希

FW 11 松本孝平

FW 27 吉平翼

控え

GK 31 齋藤和希

DF 4 神山京右

DF 30 大迫暁

MF 8 松岡大智

MF 17 坪川潤之

MF 28 布施谷翔

FW 9 碓井聖生

監督

小田切道治

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 39 櫻庭立樹

DF 6 温井駿斗

DF 8 田中恵太

DF 41 大城蛍

MF 10 世瀬啓人

MF 14 普光院誠

MF 15 東出壮太

MF 16 丸山壮大

MF 17 小澤秀充

FW 9 富樫佑太

FW 18 田中翔太

控え

GK 21 井岡海都

DF 3 坂本敬

MF 7 松木駿之介

MF 20 常安澪

MF 27 西田結平

MF 34 曽我大地

FW 13 高尾流星

監督

林健太郎