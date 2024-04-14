富山vs鳥取 スタメン発表
[4.14 J3第10節](富山)
※14:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 14 下堂竜聖
MF 2 脇本晃成
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 20 大山武蔵
MF 24 河井陽介
MF 25 安光将作
MF 33 高橋馨希
FW 11 松本孝平
FW 27 吉平翼
控え
GK 31 齋藤和希
DF 4 神山京右
DF 30 大迫暁
MF 8 松岡大智
MF 17 坪川潤之
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
監督
小田切道治
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 41 大城蛍
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 15 東出壮太
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
FW 9 富樫佑太
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
MF 7 松木駿之介
MF 20 常安澪
MF 27 西田結平
MF 34 曽我大地
FW 13 高尾流星
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 14 下堂竜聖
MF 2 脇本晃成
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 20 大山武蔵
MF 24 河井陽介
MF 25 安光将作
MF 33 高橋馨希
FW 11 松本孝平
FW 27 吉平翼
控え
GK 31 齋藤和希
DF 4 神山京右
DF 30 大迫暁
MF 8 松岡大智
MF 17 坪川潤之
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
監督
小田切道治
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 41 大城蛍
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 15 東出壮太
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
FW 9 富樫佑太
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
MF 7 松木駿之介
MF 20 常安澪
MF 27 西田結平
MF 34 曽我大地
FW 13 高尾流星
監督
林健太郎